A ex-deputada federal Mariana Carvalho (União Brasil) lidera isolada a disputa pela prefeitura de Porto Velho com 56% das intenções de voto, de acordo com pesquisa Quaest encomendada pela Rede Amazônica, afiliada da TV Globo, divulgada nesta terça-feira, 17.

O ex-deputado federal Léo Moraes (Podemos) aparece em segundo com 11%, seguido pela juíza Euma Tourinho (MDB) com 10% e o Célio Lopes (PDT) com 6%. Pela margem de erro, que é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão tecnicamente empatados na segunda colocação. Os demais candidatos somaram 1% cada.

Na comparação com a pesquisa anterior do instituto, divulgada em 27 de agosto, Mariana cresceu cinco pontos percentuais, passando de 51% para 56%. Léo Moraes perdeu sete pontos, enquanto Euma subiu seis e Lopes oscilou positivamente três pontos, dentro da margem de erro.

Intenções de voto em Porto Velho:

Mariana Carvalho (União): 56%

Léo Moraes (Podemos): 11%

Juíza Euma Tourinho (MDB): 10%

Célio Lopes (PDT): 6%

Samuel Costa (Rede): 1%

Ricardo Frota (Novo): 1%

Dr Benedito Alves (Solidariedade): 1%

Indecisos: 6%

Branco/Nulo/Não vai votar: 8%

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, a candidata do União também lidera com 32% das intenções de voto. Um crescimento de 13 pontos percentuais em relação a agosto. Nessa modalidade, o número de indecisos caiu de 71% para 50%.

Mariana Carvalho (União): 32% (eram 19%)

Léo Moraes (Podemos): 6% (eram 3%)

Juíza Euma Tourinho (MDB): 5% (era 1%)

Célio Lopes (PDT): 3% (era 1%)

Dr. Benedito Alves (Solidariedade): 1% (era 0%)

Samuel Costa (Rede) estão empatados com 1% (era 1%)

Ricardo Frota (Novo) não foi citado na atual rodada da pesquisa

Indecisos: 50% (eram 71%)

Branco/Nulo/Não vai votar: 2% (eram 4%)

A pesquisa foi registrada no TSE como RO-08775/2024 e realizou 704 entrevistas entre os dias 14 e 16 de setembro. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.