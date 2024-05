Rodízio em SP está suspenso no feriado de Corpus Christi?

O rodízio municipal de veículos na cidade de São Paulo será suspenso durante o feriado de Corpus Christi, que acontece nesta quinta-feira, 30. Na sexta-feira, 31, o rodízio também não vai acontecer. O anúncio foi feito pela Prefeitura de São Paulo e a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito.

Assim, motoristas com carros de placas que tenham finais 7 e 8 (quinta-feira) e 9 e 0 (sexta-feira) pode circular normalmente nesta semana.

O rodízio volta normalmente na segunda-feira, 3 de junho, quando carros com placas com finais 1 e 2 não poderão circular no chamado Centro Expandido das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Corpus Christi: feriado ou ponto facultativo?

A palavra Corpus Christi vem do latim, que significa "Corpo de Cristo" ou "Corpo de Deus". A tradição diz que Jesus, na véspera de sua crucificação, se reuniu com os apóstolos na ceia e instituiu a Eucaristia.

A data comemorativa católica é considerada ponto facultativo pelo governo federal. Ou seja, as atividades não são obrigatórias para certas categorias de trabalhadores, mas é preciso haver acordo entre funcionários e patrões.

Os moradores das capitais em que a data católica é feriado poderão ter uma folga prolongada nesse caso. Porém, para isso acontecer, é preciso que a cidade ou o estado tenham decretado feriado. Serviços e repartições públicas podem ter o horário de funcionamento alterado por causa disso.

Confira em quais capitais o Corpus Christi é considerado feriado ou ponto facultativo:

Região Sudeste

São Paulo (SP) - feriado municipal

Vitória (ES) - feriado municipal

Belo Horizonte (MG) - feriado municipal

Rio de Janeiro (RJ) - ponto facultativo

Região Sul

Curitiba (PR) - feriado municipal

Porto Alegre (RS) - feriado municipal

Florianópolis (SC) - ponto facultativo

Região Nordeste

Maceió (AL) - feriado municipal

Natal (RN) - feriado municipal

Salvador (BA) - feriado municipal

Teresina (PI) - feriado municipal

Aracaju (SE) - ponto facultativo

Fortaleza (CE) - ponto facultativo

Recife (PE) - ponto facultativo

João Pessoa (PB) - ponto facultativo

São Luís (MA) - feriado estadual

Região Centro-oeste

Campo Grande (MS) - feriado municipal

Goiânia (GO) - feriado municipal

Brasília (DF) - ponto facultativo

Região Norte