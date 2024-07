O FGTS é um benefício muito considerado pelo trabalhador, principalmente para aqueles que trabalham muitos anos na mesma empresa, acumularam uma boa quantia no período, e desejam realizar o sonho da casa própria. Muito mais do que isso, é um alívio para quem precisa de dinheiro e foi demitido sem justa causa.

Mas essas são apenas algumas das formas de utilizar o FGTS hoje. Além disso, não é todo trabalhador que tem direito ao benefício. Para saber quem tem direito ao FGTS, como funciona, o quanto você tem a receber e como sacar o valor, neste artigo, você encontrará essas e outras informações.

Quem tem direito ao FGTS?

O FGTS é um benefício exclusivo para quem tem um contrato de trabalho formal. Então, para todos aqueles brasileiros que têm carteira assinada, seguindo a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), e outras categorias. Veja a lista completa:

Profissionais em regime CLT;

Trabalhadores domésticos;

Trabalhadores rurais;

Trabalhadores temporários;

Trabalhadores intermitentes;

Trabalhadores avulsos;

Safreiros rurais (trabalhadores que exercem a profissão apenas no período de colheita);

Atletas profissionais.

Além disso, diretores não empregados podem ser incluídos no regime do FGTS, mas a decisão fica a critério do empregador.

Quanto é depositado?

O valor depositado no FGTS é relativo, pois vai depender do salário recebido pelo funcionário. Entretanto, existe uma conta a ser feita para chegar no montante. O depósito do FGTS equivale a 8% do valor do salário pago ao trabalhador.

Já no caso de contratos diferenciados, como de menores aprendizes que também têm os direitos regidos pela CLT, o percentual é de 2%.

Como consultar o FGTS?

A consulta do FGTS ficou muito mais fácil com a internet e o aplicativo FGTS disponibilizado pela Caixa. Ao acessar o app, informando o seu login e senha já utilizados no gov.br, você consegue consultar o saldo do seu FGTS e demais informações sobre o benefício.

Mas, se você estiver tendo problemas para acessar o aplicativo e quiser encontrar outras formas de consultar o seu FGTS, tente pelo telefone. Com o seu número de CPF em mãos e demais informações que podem ser solicitadas, entre em contato com o número 0800 726 0207 e faça a sua consulta.

Como fazer o saque do FGTS?

Atualmente, existem duas modalidades de saque do FGTS, regidas pela Caixa Econômica Federal. É possível sacar o benefício online ou presencialmente. Caso opte pela segunda opção, será necessário comparecer até uma Agência CAIXA com a documentação exigida.

A documentação que deve ser apresentada no saque vai depender muito do motivo. Por exemplo, é possível sacar o FGTS depois de uma demissão sem justa causa, para aquisição da casa própria e até mesmo o famoso saque-aniversário.

No site da Caixa Econômica Federal, você consegue checar a documentação específica que é necessária para todas as modalidades de saque do FGTS.

Mas, se não houver necessidade de comparecer até uma agência, o saque também pode ser feito online. Ao acessar o app FGTS e realizar o seu login e senha, será possível consultar os valores disponíveis e indicar uma conta (seja ela da Caixa ou de qualquer outra instituição bancária) para receber os valores, sem custo adicional.



Dentro do aplicativo, caso seja solicitado, também está disponível o upload de documentos para que o saque seja realizado. O valor geralmente fica disponível na conta indicada em até 5 dias úteis após a solicitação. Por lá, você também consegue acompanhar as etapas e checar se o dinheiro já foi liberado.