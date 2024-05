O feriado prolongado de Corpus Christi é uma das datas mais aguardadas por aqueles que têm viagens programadas. Mas, o deslocamento nas estradas pode ser desafiador. Em São Paulo, as concessionárias de rodovias preveem um fluxo intenso a partir desta quarta-feira, 29.

De acordo com as empresas responsáveis pelas rodovias, as estradas que ligam a capital ao litoral e ao interior do estado podem receber 2,6 milhões de veículos durante o feriado, entre quinta-feira, 30, e domingo, 2.

O fluxo deve aumentar a partir da tarde desta quarta-feira, 29, especialmente nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Na véspera do feriado, os trechos da rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Castello Branco e Raposo Tavares em direção ao interior podem ficar congestionados.

Para o litoral sul, o aumento no movimento de veículos é previsto para a manhã de quinta-feira, 30, quando será ativada a Operação Descida 7x3. No domingo, a Operação Subida será realizada das 10h às 20h para facilitar o retorno à capital.

Na Rodovia dos Tamoios, que conecta o Vale do Paraíba ao Litoral Norte, são esperados que 124 mil veículos trafeguem durante o feriado. Todas as manutenções e obras nos túneis da Serra Nova, do Contorno Norte e em outras partes da rodovia serão suspensas de quarta a domingo, explicou a concessionária responsável pela via.

Para quem viaja de São José dos Campos a Caraguatatuba, a Serra Antiga será utilizada como pista de descida, enquanto a Serra Nova servirá como pista de subida.

As obras nas vias também serão interrompidas nos trechos Leste e Sul do Rodoanel, onde se prevê um aumento significativo na circulação de veículos durante o feriado.

Quais são os piores horários para pegar a estrada no feriado

Rodovias Castello Branco e Raposo Tavares

Saída

Quarta: das 16h à 0h

Quinta: das 7h às 13h

Retorno

Domingo: das 11h às 21h

Rodovia Fernão Dias

Saída

Quarta: das 12h às 21h

Quinta: das 6h às 13h

Retorno

Domingo: das 12h às 21h

Rodovias Anhanguera e Bandeirantes

Saída

Quarta das 16h às 20h

Quinta das 9h às 13h

Retorno

Domingo: das 12h às 21h

Rodovia Anchieta-Imigrantes

Sentido Baixada Santista

Quinta: das 9h às 14h

Sexta: das 9h às 13h

Retorno

Domingo: das 10h às 20h

Ayrton Senna-Carvalho Pinto

Saída

Quarta: das 12h às 21h

Quinta: das 7h às 16h

Retorno

Domingo: das 8h às 13h

Dutra-Rio Santos

Saída

Quarta: das 13h às 21h

Quinta: das 7h às 13h

Retorno

Domingo: das 11h às 21h

Rodovia Régis Bittencourt

Saída

Quarta: das 10h às 17h

Quinta: das 8h às 17h

Retorno