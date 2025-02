Rio pode chegar a índice inédito de calor, alcançando o nível 4 nos próximos dias

Alcançando um índice inédito, a cidade do Rio de Janeiro pode chegar ao nível de calor 4 (NC4) nos próximos dias, em especial, na segunda e terça-feira. A afirmação foi feita pelo prefeito Eduardo Paes durante entrevista coletiva no Centro de Operações da prefeitura, no Centro, na manhã deste domingo. A temperatura pode ultrapassar na próxima terça-feira o recorde registrado este mês, que foi de 41,8 graus em Irajá.

O prefeito destacou que a temperatura na cidade tem batido recordes anuais e que, por isso, é fundamental que as pessoas se hidratem, passem protetor solar e evitem exposição desnecessária ao sol. Desde o ano passado, o Rio adotou uma escala de 5 níveis de calor. Seria a primeira vez da cidade no nível 4.

"A ciência hoje nos permite ter um grau maior de previsibilidade e entender os efeitos nocivos desse excesso de calor na saúde das pessoas. Além dos riscos que isso pode ocasionar, podendo levar até a morte. A gente quer que saia todo mundo de casa feliz, curtindo a nossa cidade. Não é à toa que o Rio é a cidade dos espaços públicos, das praias. Isso nos orgulha, faz parte da nossa cidade, e não vai mudar, mas há uma situação de mais calor. Então, temos uma previsão de muito calor, muito sol, e, por consequência, os riscos aumentam".

Além disso, Paes reforçou que a prefeitura não vai cancelar eventos na cidade, estando a decisão a cargo dos organizadores. Os blocos e ensaios técnicos do carnaval continuaram sem restrições.

"A gente quer que os cariocas vão para a rua, se divirtam, aproveitem o que a cidade tem de melhor. Mas é importante se proteger, entender que o calor tem sido cada vez maior. Se vai para bloco, beba água, passa protetor, não fique em lugar em que você pode passar mal.

Se a cidade entrar em NC4, pontos de resfriamento serão abertos à população, como as naves do conhecimento e postos de saúde; haverá ainda parada para hidratação de funcionários que trabalham expostos ao sol e preparação da rede de saúde municipal para o aumento de atendimentos de casos decorrentes das altas temperaturas. A prefeitura também recomenda o aumento da ingestão de água, uso de roupas leves e não exposição direta ao sol nos horários de pico de calor.

O chefe-executivo do COR, Marcus Belchior, reforçou que, desde janeiro, a cidade teve 27 dias fora do nível de calor 1, quando o índice de calor é maior do que 36 graus.

"Desde primeiro de janeiro, tivemos mais dias fora do nível de calor 1, o que aponta a elevação do nosso índice. E essa é uma tendência para o mês de fevereiro, que também aponta ser um dos mais secos do ano".

O Serviço de Mudança Climática Copernicus informou que janeiro deste ano foi o janeiro mais quente já registrado, com temperatura média mundial de 13,23 graus, superando em 0,79 grau a média do período 1991-2020.

De acordo com o Alerta Rio, este mês de fevereiro deve ser um dos mais secos já registrados. A média de chuva até o momento é de 0,5mm.