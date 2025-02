SP terá onda de calor de até 38ºC na próxima semana; Defesa Civil emite alerta

O estado de São Paulo enfrentará uma forte onda de calor nos próximos dias, segundo o Boletim Meteorológico Especial do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

As temperaturas elevadas começam neste domingo, 16, e seguem até quarta-feira, 19. [\grifar] A previsão indica a atuação de uma massa de ar quente, que intensificará a sensação de calor e abafamento em diversas regiões do estado.

As temperaturas máximas previstas são:

38°C na Região de Itapeva e Vale do Ribeira ;

na ; 36°C na Baixada Santista, São José dos Campos, Araçatuba, Marília e Presidente Prudente ;

na ; 35°C no Litoral Norte, Bauru e Araraquara ;

no ; 34°C no Vale do Paraíba, Presidente Prudente, Barretos e Franca ;

no ; 33°C na Região Metropolitana de São Paulo, Sorocaba e Campinas.

Na capital, as temperaturas devem ficar até 4ºC acima da média histórica. [\grifar]

Defesa Civil alerta para evitar exposição ao sol

A Defesa Civil alertou que a população deve evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes do dia, das 10h às 16h. A recomendação é utilizar protetor solar, bonés ou chapéus e roupas leves.

Além disso, o órgão reforça a importância da hidratação, recomendando a ingestão frequente de água e a evitação de atividades físicas intensas ao ar livre nos períodos de maior calor.

O boletim também destaca a necessidade de atenção especial com idosos e crianças pequenas, que são mais vulneráveis ao calor.

A Defesa Civil orienta cuidados com animais de estimação, que devem permanecer em áreas sombreadas e evitar passeios nos horários mais quentes. Passeios devem ser feitos no início da manhã ou no fim da tarde para evitar queimaduras nas patas devido ao solo quente. [\grifar] Nunca deixe animais dentro de veículos estacionados, pois a temperatura interna pode subir rapidamente e representar risco de morte.