Rio anuncia fim da epidemia de dengue na cidade

A epidemia de dengue chegou ao fim na cidade do Rio de Janeiro, anunciou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, nesta sexta-feira. A mudança no panorama no município se dá à redução no número de casos. A preocupação da pasta, agora, é quanto à influenza. A cidade deu início ao calendário da vacinação contra a gripe no último dia 21, nesta fase voltado a grupos prioritários (confira abaixo).

"O número de casos de dengue caiu muito. Felizmente, a gente pode falar agora que a gente encerra o período de emergência de epidemia por dengue na cidade, fruto do trabalho de todo carioca, eliminando os focos dos mosquitos, de toda a população envolvida nesse processo. Então, hoje, a gente já pode declarar encerrado o período de epidemia na cidade. Foram sete óbitos, quase 100 mil casos de dengue, e agora a gente começa a virar toda a nossa força de trabalho para o cuidado à influenza que é a nova doença que deve dominar o panorama epidemiológico", disse Daniel Soranz em entrevista ao "Bom Dia Rio", da TV Globo.

Segundo o secretário, até o momento, 100 mil crianças e jovens receberam a primeira dose do imunizante contra a dengue. A cidade do Rio segue o calendário do Ministério da Saúde e imuniza os moradores de 10 a 14 anos. A meta, segundo Soranz, é que o número de imunizados chegue a 140 mil carioquinhas. E ainda dá tempo de garantir a vacina, destaca:

"Agora os polos de atendimento que ficaram vazios, que não têm mais demanda para esse atendimento, vão começar, gradativamente, a serem substituídos com pontos de vacinação pra influenza. A gente começa a maior campanha do calendário vacinal, que é a campanha pra influenza. Na semana que vem é a última semana para se vacinar pra dengue, então as crianças de 10 a 14 anos têm só a próxima semana para finalizar a primeira dose da vacina da dengue, e a gente começa a virar toda a força de trabalho da secretaria pra cuidar da influenza", disse o secretário.

Com a cidade fora do quadro de epidemia de dengue, ainda assim não é o momento de relaxar com os cuidados para evitar a proliferação do mosquito causador da doença. Pequenas tarefas no dia a dia, como evitar o acúmulo de água e manter ambientes secos e limpos, são fundamentais como ações de prevenção.

"Essa foi uma epidemia de menor taxa de letalidade. Foram sete óbitos para cada 100 mil casos. Então, a gente pode agradecer à população, a todos os profissionais de saúde que atuaram para evitar os óbitos e a população que atuou para evitar o aumento do número de casos."

Vacinação contra gripe

A vacina da influenza — a famosa gripe — é anual. O imunizante é aplicado em dose única, à exceção de crianças da faixa etária elencada que vão tomar a vacina pela primeira vez este ano, as quais receberão duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas. A imunização é fundamental para prevenir complicações, internações e mortes decorrentes das infecções pelos vírus da influenza nos grupos mais suscetíveis.

Quem deve se vacinar:

crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);

trabalhadores da saúde;

gestantes e puérperas;

professores da educação

povos indígenas e quilombolas;

idosos com 60 anos ou mais de idade;

profissionais das forças de segurança e salvamento;

pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);

pessoas com deficiência permanente (PcD)

pessoas em situação de rua;

caminhoneiros;

trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso;

trabalhadores portuários;

população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade;

adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

— A nova vacina da influenza que começou a ser aplicada protege para quatro tipos, a influenza A, a influenza B, a H1NI e a H1N2. Então é muito importante que todas as gestantes, todas as pessoas acima de 60 anos, pessoas com comorbidade, profissionais de saúde, de educação, profissionais das forças de segurança procurem uma unidade de saúde para se vacinar.

No site da Prefeitura do Rio é possível consultar endereços e horário de funcionamento de postos e clínicas da família que oferecem a vacina contra a gripe.