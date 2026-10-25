Apuração no Nordeste: acompanhe os resultados do 2º turno em tempo real

Pouco mais de uma hora e meia após o encerramento oficial da votação deste domingo, 25, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece novamente à frente de Flávio Bolsonaro (PL). Às 20h30, com 62% das urnas apuradas, Lula aparece com 50,57% dos votos, enquanto Flávio tem 49,43%.

Nos nove estados do Nordeste, Lula lidera a apuração em todos eles, com percentuais que variam de 62% a 76% dos votos contabilizados.

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Piauí: Lula tem 76% dos votos, contra 23% de Flávio Bolsonaro, com 37% das urnas apuradas.

Bahia: Lula registra 70%, enquanto Flávio tem 29%, com 26% das urnas contabilizadas.

Maranhão: Lula soma 68%, contra 31% de Flávio, com 75% da apuração concluída.

Paraíba: Lula tem 67%, enquanto Flávio registra 32%, com 90% das urnas apuradas.

Sergipe: Lula registra 67%, contra 32% de Flávio, com 13% das urnas contabilizadas.

Ceará: Lula soma 66%, enquanto Flávio tem 33%, com 49% das urnas apuradas.

Rio Grande do Norte: Lula registra 66%, contra 33% de Flávio, com 74% da apuração concluída.

Alagoas: Lula tem 64%, enquanto Flávio registra 35%, com 63,15% das urnas apuradas.

Pernambuco: Lula soma 62%, contra 37% de Flávio, com 75% das urnas contabilizadas.

Quem está ganhando a eleição para presidente?

A EXAME acompanhará a apuração do segundo turno da eleição presidencial em tempo real, com a atualização dos votos recebidos por Lula e Flávio Bolsonaro em todo o país, conforme a divulgação dos dados oficiais do TSE.

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Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pela Justiça Eleitoral.

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Quem são os candidatos a presidente no segundo turno?

Dois candidatos disputam a Presidência da República no segundo turno das eleições 2026:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — número 13

Flávio Bolsonaro (PL) — número 22

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos válidos, o equivalente a 56.103.033 votos. Lula ficou com 45,16%, ou 53.870.724 votos.

A diferença entre os dois candidatos no primeiro turno foi de 1,87 ponto percentual, equivalente a 2.232.309 votos.

Como nenhum dos candidatos alcançou mais de 50% dos votos válidos, a disputa presidencial foi definida em segundo turno.

Live acompanha os resultados das eleições de 2026

Além da cobertura em texto, gráficos e dados, a EXAME fará uma transmissão ao vivo neste domingo para acompanhar a apuração do segundo turno das eleições 2026.

A programação reunirá jornalistas da redação, correspondentes nos estados e convidados para analisar os números à medida que forem divulgados pela Justiça Eleitoral.

A transmissão também acompanhará a apuração das disputas para governador nos estados e no Distrito Federal onde haverá segundo.