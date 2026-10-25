Resultado das eleições no Acre: Mailza Assis é eleita como governadora

De acordo com dados da apuração, com 82,56%das urnas apuradas, Mailza Assis (PP) recebeu 66,16% dos votos válidos no Acre. Alan Rick (Republicanos) ficou com 33,84%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarou a eleição matematicamente definida.

No estado, 613.742 eleitores estavam aptos a escolher o próximo governador.

Veja o resultado completo da votação para governador no Acre

Como ficou o primeiro turno para governador no Acre?

No primeiro turno, Mailza Assis (Progressistas) recebeu 49,76% dos votos válidos, enquanto Alan Rick (Republicanos) teve 32,26%. Tião Bocalom (PSDB) recebeu 10,22% e Thor Dantas (PSB), 7,5%.

Quem são os senadores eleitos no Acre?

Os senadores eleitos no Acre foram Marcio Bittar (PL) e Mara Rocha (Republicanos).

Os mandatos de ambos — com duração de oito anos — começam em 1º de fevereiro de 2027 e terminam em 31 de janeiro de 2035.

Os resultados das votações para deputado estadual e federal podem ser consultados na página de apuração das eleições da EXAME.

Como ficou o primeiro turno para presidente no Acre?

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 64,56% dos votos válidos no Acre, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 28,73%. Escritor Augusto Cury recebeu 2,88%, Ronaldo Caiado teve 1,83% e Renan Santos ficou com 1,70%.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno tem até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. É necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.