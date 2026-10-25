Resultado das eleições no Amazonas: Omar Aziz (PSD) vence o segundo turno

De acordo com dados da apuração, com 85,84% das urnas apuradas, Omar Aziz (PSD) recebeu 59,96% dos votos válidos no Amazonas. Professora Maria do Carmo (PL) ficou com 40,04%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

No estado, 2.798.611 eleitores estavam aptos a escolher o próximo governador.

Veja o resultado completo da votação para governador no Amazonas

Como ficou o primeiro turno para governador no Amazonas?

No primeiro turno, Omar Aziz (PSD) recebeu 40,34% dos votos válidos, enquanto Professora Maria do Carmo (PL) teve 24,78%.

Quem são os senadores eleitos no Amazonas?

Os senadores eleitos no Amazonas foram Eduardo Braga (MDB) e Plínio Valério (PSDB).

Os mandatos de ambos — com duração de oito anos — começam em 1º de fevereiro de 2027 e terminam em 31 de janeiro de 2035.

Os resultados das votações para deputado estadual e federal podem ser consultados na página de apuração das eleições da EXAME.

Como ficou o primeiro turno para presidente no Amazonas?

No primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 48,23% dos votos válidos no Amazonas, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) teve 45%. Escritor Augusto Cury recebeu 3,57%, Renan Santos teve 1,63% e Ronaldo Caiado ficou com 1,30%.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno tem até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. É necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.