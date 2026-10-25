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Resultado das eleições no Rio Grande do Norte: Cadu de Lula é eleito governador

Com 99,48% das urnas apuradas, Cadu de Lula (PT) recebeu 50,70% dos votos válidos no Rio Grande do Norte; Allyson (União) ficou com 49,30%

Cadu de Lula (PT-RN) (PT/Divulgação)

Cadu de Lula (PT-RN) (PT/Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 21h13.

Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 21h14.

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De acordo com dados da apuração, com 99,48% das urnas apuradas, Cadu de Lula (PT) recebeu 50,70% dos votos válidos no Rio Grande do Norte. Allyson (União) ficou com 49,30%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

No estado, 2.659.825 eleitores estavam aptos a escolher o próximo governador.

Veja o resultado completo da votação para governador no Rio Grande do Norte

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Como ficou o primeiro turno para governador no Rio Grande do Norte?

Com 93,86% das urnas apuradas no primeiro turno, Allyson Bezerra (União Brasil) recebeu 36,69% dos votos válidos, enquanto Cadu de Lula teve 36,31%. Álvaro Dias recebeu 26,79%.

Quem são os senadores eleitos no Rio Grande do Norte?

Os senadores eleitos no Rio Grande do Norte foram Styvenson Valentim (Podemos) e Samanda de Lula (PT).

Os mandatos de ambos — com duração de oito anos — começam em 1º de fevereiro de 2027 e terminam em 31 de janeiro de 2035.

Os resultados das votações para deputado estadual e federal podem ser consultados na página de apuração das eleições da EXAME.

Como ficou o primeiro turno para presidente no Rio Grande do Norte?

No primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 59,75% dos votos válidos no Rio Grande do Norte, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) teve 34,77%. Escritor Augusto Cury recebeu 2,77%, Renan Santos teve 1,70% e Ronaldo Caiado ficou com 0,79%.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno tem até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. É necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.

Acompanhe tudo sobre:Rio Grande do NorteEleições 2026

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