Ranking 2023: Joinville é a melhor cidade para fazer negócios na indústria

Com um polo industrial referência em Santa Catarina e proximidade de portos e aeroportos, Joinville é a melhor cidade para fazer negócios na indústria, segundo ranking da consultoria Urban Systems, publicado com exclusividade pela EXAME. O município, que não figurou entre as 100 melhores cidades de 2022, desbancou Caxias do Sul. Veja o estudo completo neste link.

Joinville teve um saldo positivo de 1.400 empregos no setor da indústria da transformação, crescimento de 3,7% no número de empresas do setor, aumento de 9,95% na exportação de produtos industriais e concentração de 34% do total de empregos formais da cidade no setor industrial. Para além desses fatores, Joinville também está próxima de cinco portos e de três aeroportos, o que dá condições para importação e exportação e atraí empresas para a região.

Para Pablo Bittencourt, economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), o resultado positivo para a cidade se explica pela estrutura indústria diversificada, a presença de fornecedores e a disponibilidade de mão de obra qualificada.

"Imagine que uma força de trabalho acostumada com processos produtivos de diversos formatos industriais também está habituada a encontrar soluções para problemas eventuais que possam surgir nesses processos de produção", explica Bittencourt.

O tempo médio para abertura de uma empresa também é destaque no município, com 1 dia e 2 horas, segundo o Mapa da Empresas do governo federal. O prefeito de Joinville, Adriano Silva (Novo), afirma que a sua administração buscou diminuir a burocracia e entender outras dores do setor. "Criamos um espaço para empreendedores de todos os tamanhos, não só da indústria, para discussão e orientação sobre abertura e desenvolvimento de negócios na cidade", diz.

Questionado sobre os planos para o futuro da indústria da região, Silva revela que criou em conjunto com o Sebrae um plano estratégico que inclui a indústria. Esse planejamento identificou que a cidade precisa de mais áreas homologadas para as empresas se instalarem. "Teremos dois novos distritos industrias, um com incentivo fiscal para estimular a viabilidade do projeto, e outro com uma área de expansão urbana para ser um grande pulmão de novos terrenos para atender essa demanda de novas industrias", explica.

Apesar de ter a cidade líder do setor, Santa Catarina tem apenas 10 cidades entre as 100 do ranking, ao lado de Minas Gerais. A liderança é do estado de São Paulo com 33% das melhores cidades para investir na indústria — apenas Sertãozinho, porém, está entre as 10 primeiras posições. No segundo lugar, o Rio Grande do sul tem 12 municípios entre as principais do levantamento.

Como funciona o ranking

O ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios é um estudo feito pela consultoria Urban Systems, com exclusividade para a EXAME. O estudo é calculado a partir de um Índice de Qualidade Mercadológica (IQM), que aponta quais municípios oferecem melhores condições para as empresas, com base em dados de população, de fluxo de comércio, características urbanas e infraestrutura, entre outros pontos.

Na categoria Indústria, são analisados 10 indicadores: empregos no setor industrial, empregos no setor com média e alta remuneração, renda do trabalhador na indústria, estabelecimento industriais, exportação industrial, distância do aeroporto, distância ao porto de exportação mais próximo, paralisações no serviço de água, rodovias federais e concentração de empregos no setor.

Confira a lista completa das melhores cidades para fazer negócios: