Ranking 2023: São Paulo é a melhor cidade para fazer negócios no setor de serviços

Com um saldo de 70 mil novos empregos em 2023 e mão de obra qualificada, São Paulo é a melhor cidade para fazer negócios no setor do serviços, segundo ranking da consultoria Urban Systems, publicado com exclusividade pela EXAME. O município retomou a liderança do levantamento após ficar na terceira posição em 2022, e na segunda em 2021. Veja o estudo completo neste link.

Entre os indicadores que mostram o bom momento do setor em São Paulo estão o crescimento de 5,9% do número de estabelecimentos, a quantidade de empregos com alta remuneração, o que mostra um setor qualificado, e a velocidade de internet banda larga oferecida na cidade.

O estudo destaca ainda que o município tem diversificação econômica, com 3,5 empregos no setor privado para cada emprego na administração pública. Esse indicador considera que, apesar de os empregos no setor público serem positivos pela estabilidade da renda da região, uma maior diversidade de ocupações resulta em mais dinamismo da cidade, o que impacta o consumo e a oferta de mão de obra para o setor de serviços.

Os dados mostram ainda que o faturamento do setor na cidade atingiu R$ 351 bilhões no primeiro semestre deste ano, aumento de 8,8% em relação ao mesmo período do ano passado. A queda da inflação, a melhora do mercado de trabalho e o reajuste do salário são apontados como vetores para o crescimento de serviços. Turismo, hospedagem e eventos tiveram um crescimento de 83% e mostram uma retomada forte para níveis pré-pandemia. São Paulo teve diversos shows internacionais e festivais em 2023.

Para Paulo Takito, diretor da Urban Systems, apesar de São Paulo ter perdido a liderança nos últimos anos, é fácil explicar a retomada. "A cidade de São Paulo se destaca na atração de empresas e empregos mais qualificados no setor, e se restabelece como polo no turismo de negócios com a retomada dos eventos e se recupera dos efeitos da pandemia", explica.

No recorte por estados, São Paulo ainda concentra mais cidades entre as melhores para investir em serviços, com 27%. Minas Gerais e Santa Catarina são outras unidades da federação com mais cidades entre as melhores, com destaque para Belo Horizonte na sexta colocação e Florianópolis na quinta posição.

Como funciona o ranking

O ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios é um estudo feito pela consultoria Urban Systems, com exclusividade para a EXAME. O estudo é calculado a partir de um Índice de Qualidade Mercadológica (IQM), que aponta quais municípios oferecem melhores condições para as empresas, com base em dados de população, de fluxo de comércio, características urbanas e infraestrutura, entre outros pontos.

Na categoria Serviços, são analisados oito indicadores: empregos no setor de serviços, empregos no setor de serviços com média e alta remuneração, renda do trabalhador do setor de serviços, estabelecimento de serviços, velocidade média da internet, empregos qualificados, relação empregos serviços e administração pública e empresas grandes.

Confira a lista completa das melhores cidades para fazer negócios: