Ranking 2023: São Paulo é a melhor cidade para fazer negócios no mercado imobiliário

A aparência de São Paulo está mudando, e em ritmo acelerado. Ao circular pela cidade, é possível ver inúmeras novas torres subindo, muitas vezes em áreas onde antes ficavam galpões ou casas térreas. O fenômeno ganha força em bairros como Pirituba, Lapa, Vila Madalena e Vila Prudente.

A mudança no aspecto da cidade é puxada pelo Plano Diretor, adotado em 2014 e que passou por revisão em 2023. O documento estimula a construção de mais moradias perto de estações de trem e metrô e de corredores de ônibus, os chamados eixos de transporte.

"A revisão do Plano Diretor está movimentando a cidade. A gente vai ter menos concentração de apartamento pequeno e voltar a ter uma maior diversidade", diz Paulo Takito, diretor da Urban Systems Brasil.

Em meio a esta efervescência de concreto e guindastes, a capital paulista foi apontada como melhor cidade para fazer negócios no setor imobiliário, segundo ranking da consultoria Urban Systems, publicado com exclusividade pela EXAME. Veja o estudo completo neste link.

Takito aponta que a cidade segue crescendo, e que ainda tem muito potencial. "São Paulo tem uma demanda para 300.000 domicílios com renda superior a 8.000 reais prevista para os próximos cinco anos", aponta o diretor. Ele destaca ainda que a cidade também teve crescimento de 5,7% no número de empresas do setor, e um acréscimo de quase 30.000 empregos na área.

Além dos projetos tocados pela iniciativa privada, a prefeitura de São Paulo realiza um amplo plano de construção de moradias populares. "Já entregamos 6.540 unidades, temos 16.200 unidades em construção neste momento, vamos contratar mais 45.000 e pretendemos chegar até o fim do ano que vem com 110.000 unidades", diz Milton Vieira, secretário de Habitação da cidade de São Paulo. "Isso vai fomentar o mercado para as construtoras, gerar emprego e renda e amenizar o déficit habitacional."

A cidade vive um momento de valorização tanto no mercado para moradia quanto comercial. De acordo o índice FipeZAP, São Paulo é a capital mais valorizada tanto para locação quanto para a venda. O preço médio de venda em São Paulo no terceiro trimestre de 2023 foi de R$ R$ 10.659/m², alta de 4,78% em relação ao mesmo período do ano passado. O preço médio na capital Paulista é bem superior do que o número médio Brasil, que fechou em R$ 8.697/m²

Já no setor corporativo, a cidade tem registrado um aumento médio anual de mais 119.000 metros quadrados, segundo dados da consultoria Newmark. "Enquanto acompanhamos os desafios enfrentados nos principais mercados dos EUA, que têm apresentado retração de demanda , preços e investimentos em desaceleração, São Paulo mostra trajetória de recuperação. A taxa média de vacância dos escritórios está em queda", afirma Mariana Hananaia, analista da Newmark. "São Paulo é o maior mercado de escritórios da América Latina e do país, mas ainda possui grande potencial de desenvolvimento."

Como funciona o ranking

O ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios é um estudo feito pela consultoria Urban Systems, com exclusividade para a EXAME. O estudo é calculado a partir de um Índice de Qualidade Mercadológica (IQM), que aponta quais municípios oferecem melhores condições para as empresas, com base em dados de população, de fluxo de comércio, características urbanas e infraestrutura, entre outros pontos.

Na categoria Mercado Imobiliário, são analisados 9 indicadores: empregos no setor com renda mensal acima de cinco salários mínimos, crescimento das empresas do setor da construção civil, projeção do número de novos domicílios, total de novas empresas do setor de comércio e serviços e a variação de empregos na construção civil, entre outros.

