Rio tem rajadas de vento, calorão e baixa umidade do ar antes de frente fria; veja previsão

A frente fria que se aproxima em direção ao estado do Rio de Janeiro promete mudar o tempo. Na capital, os efeitos dessa chegada já são notáveis nesta sexta-feira. Registros de ventos fortes, aumento do calor — com chance de ser o dia mais quente deste inverno na cidade do Rio — e baixa umidade relativa do ar, com 48 dos 92 municípios na lista de alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o Alerta Rio, às 7h30 houve registro de vento forte na estação Vidigal, na Zona Sul da capital, de 54,6 km/h. Há previsão de novos registros no decorrer do dia. Já a temperatura pode chegar a 38 graus. Não chove.

A baixa umidade relativa do ar segue. Na capital, segundo o Alerta Rio, pode apresentar valores entre 21% e 30% no período da tarde em alguns pontos, índice apontado como um nível de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Entre as medidas, é importante evitar a exposição excessiva ao sol, não fazer exercícios e atividades ao ar livre nos momentos mais quentes e reforçar a hidratação, com aumento de ingestão de água.

Nesta sexta-feira, 15 municipíos do estado do Rio de Janeiro seguem na lista do alerta por onda de calor emitido pelo Inmet, que se estende até o fim do dia. São eles: Cantagalo, Carmo, Comendador Levy Gasparian, Itaperuna, Itatiaia, Laje do Muriaé, Miracema, Paraíba do Sul, Quatis, Resende, Rio das Flores, Santo Antônio de Pádua, Sapucaia, Três Rios e Valença.

O tempo muda no fim de semana. Na capital, no sábado, a máxima deve ter queda brusca, e ficar em 27 graus. Há chance de chuva à noite em alguns pontos. No domingo, os termômetros despencam ainda mais. E a chuva, de fraca a moderada, pode aparecer a qualquer momento, de forma isolada.

Veja a previsão do tempo para a capital segundo o Alerta Rio:

Sexta-feira, dia 23: céu claro. Sem chuva. Ventos moderados a forte. Máxima de 38 graus.

Sábado, dia 24: céu nublado. Chuva fraca isolada a partir da noite. Mínima de 16 graus e máxima de 27 graus.

Domingo, dia 25: céu nublado a encoberto. Chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. Mínima de 14 graus e máxima de 24 graus.

Segunda-feira, dia 26: céu nublado a encoberto. Chuva fraca isolada durante a madrugada e a manhã. Mínima de 13 graus e máxima de 21 graus.

Terça-feira, dia 27: céu nublado a parcialmente nublado. Sem chuva. Mínima de 14 graus e máxima de 23 graus.