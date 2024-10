Quem está na frente para vereador? Acompanhe o resultado em tempo real das eleições 2024

Neste domingo, 6 de outubro, mais de 150 milhões de brasileiros vão às urnas para novos prefeitos e vereadores. A apuração das eleições para vereador pode ser acompanhada no site de resultados do TSE.

Como consultar o resultado da eleição para vereador

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começa a liberar os resultados a partir das 17h de Brasília. Siga os passos para acompanhar a apuração para vereador:

Acesse o site oficial do TSE: resultados.tse.jus.br; No menu, selecione a cidade que deseja acompanhar o resultado; Na página de resultados do TSE é possível visualizar os candidatos para vereador, e ao clicar em 'Veja todos os candidatos' será exibida uma lista completa dos votos computados.

Quantos votos um vereador precisa para se eleger?

Nas eleições municipais, os vereadores são eleitos por meio do sistema proporcional de votação, um método que, muitas vezes, permite que candidatos com menos votos se elejam em detrimento de outros mais votados. Em São Paulo, por exemplo, 34 milhões de eleitores irão às urnas para escolher cerca de 7.000 vereadores nas 645 cidades do estado, e a lógica por trás desse processo envolve dois cálculos principais: o quociente eleitoral e o quociente partidário.

O que é o quociente eleitoral?

O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o total de votos válidos pelo número de cadeiras disponíveis na câmara municipal. Por exemplo, nas eleições de 2020 em São Paulo, foram computados 5.080.790 votos válidos, e a Câmara Municipal tinha 55 vagas. O quociente eleitoral foi, então, de 92.738 votos.

Para um candidato ser considerado, ele precisa obter, no mínimo, 10% desse quociente eleitoral. Em São Paulo, em 2020, isso significava que qualquer candidato precisava de pelo menos 9.274 votos para concorrer a uma vaga.

Veja o resultado das eleições para prefeito em todas as capitais