Quem é Emmanoel Schmidt Rondon, escolhido pelo governo para comandar os Correios

O governo escolheu o funcionário de carreira do Banco do Brasil Emmanoel Schmidt Rondon para assumir a presidência dos Correios, estatal que vive uma crise financeira. O nome do executivo já teve o aval da Casa Civil e foi encaminhado ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração dos Correios. A previsão é que a nomeação ocorra até o fim desta semana.

Rondon vai substituir Fabiano Silva dos Santos — que estava em um limbo desde 4 de julho, quando enviou ao presidente Luís Inácio Lula da Silva uma carta com um pedido de demissão.

A situação abriu uma disputa entre União Brasil e PT para decidir quem terá a prerrogativa de indicar o nome para o comando da estatal. Atualmente, as seis diretorias da empresa são divididas meio a meio entre as duas legendas, com Fabiano tendo sido indicado pelos petistas. Procurado, o atual presidente dos Correios não quis comentar a troca de comando.