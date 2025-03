Queda de popularidade de Lula é temporária e obras do PAC vão ajudar, avalia governador do Maranhão

O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), afirmou nesta terça-feira, 11, que a queda da popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é temporária e que o petista "tem todas as condições" para recuperar a avaliação positiva com a opinião pública. Brandão é do partido do vice-presidente Geraldo Alckmin e parte da base aliada de Lula.

"Eu posso te garantir que isso é uma coisa temporária. Eu já vi isso em muitos governos. Um momento você está melhor, em outro está pior", disse em entrevista ao programa Macro em Pauta da EXAME.

Brandão vê o Novo PAC como um dos motores do governo para melhorar a avaliação positiva com a opinião pública. O programa, lançado em 2025, promete investimentos de 1,7 trilhão até 2026 na infraestrutura do país.

"Na hora que começar sair essas obras do PAC, tirar do papel. Hoje, o governo já conseguiu recuperar muitas obras inacabadas. Só no meu estado já foram inauguradas mais de 1.200 casas", afirmou.

O governador citou ainda que a decisão de zerar o imposto de importação de diversos alimentos vai reduzir o preço dos alimentos e vai ajudar na recuperação da popularidade.

"O presidente Lula vai se recuperar facilmente. Crise, baixou, isso acontece. Ele tem todas as condições para voltar a sua popularidade normal", afirmou.