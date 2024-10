"Que o resultado dessa eleição seja benéfico para milhões de brasileiros", diz Lula ao votar Ele defendeu a história do Partido dos Trabalhadores (PT) nas cidades da Grande São Paulo, região em que o partido foi bastante atuante nesse pleito

Left-wing parties, with the presence of the President of Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva, participate in a campaign event for the candidate for mayor of Sao Paulo, Guilherme Boulos, on Avenida Paulista, in the central region of Sao Paulo, Brazil, on October 5, 2024. One day before the municipal elections, Lula uses the event to criticize the aggressiveness and provocative stance seen in this election. He demands a tougher stance from the justice system in situations where candidates commit electoral crimes. October 5, 2024. (Photo by Fabio Vieira/FotoRua/NurPhoto via Getty Images)