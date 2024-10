Bolsonaro prevê PL em segundo turno de pelo menos quatro capitais

— Estamos com expectativa de segundo turno em vários municípios. Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Manaus, acredito que em Alagoas, né? Em Maceió tá garantido, talvez no primeiro turno. JHC fez um bom trabalho lá. Primeiro turno também em Rio Branco, no Acre. Quem diria o PL disputar as capitais, né? Quem diria... – disse o ex-presidente.

A ida de Alexandre Ramagem , candidato do PL no Rio de Janeiro, para os segundo turno, no entanto, não está garantida. Todos as pesquisas eleitorais divulgadas neste sábado sugerem a possibilidade de vitória de Eduardo Paes já neste domingo -- para isso, ele precisa atingir mais de 50% dos votos válidos.

Nas intenções de voto totais, que contabilizam também os votos em branco, nulos e as abstenções, Paes registra percentuais ligeiramente superiores a 50% nas três pesquisas. O cálculo de votos válidos, adotado pela Justiça Eleitoral para determinar o resultado das eleições, exclui os votos em branco, nulos e as abstenções para a contabilização final.

Outra cidade cidade por Bolosonaro é Manaus, capital do Amazonas, onde o candidato do PL Capitão Alberto Neto (PL), segundo pesquisa Quaest deste sábado está empatado em segundo lugar com Roberto Cidade, do União Brasil. Segundo o levantamento, David Almeida (Avante), está em primeiro lugar, com 36%.

As outras capitais citadas por Bolsonaro foram Fortaleza (CE) e Belo Horizonte (MG). Na primeira, o candidato André Fernandes (PL) aparece empatado em primeiro lugar nas pesquisas junto com Evandro Leitão (PT). Na Quaest, o representante do PL aparece com 33%, enquanto o petista tem 31%. Em terceiro está José Sarto (PDT), atual prefeito do município que concorre à reeleição, com 19%.

Já em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, a ida do PL para o segundo turno também não está garantida. A disputa está embolada entre Fuad e os deputados estaduais Bruno Engler (PL) e Mauro Tramonte (Republicanos). Nas pesquisas de ontem, os três continuam empatados tecnicamente em primeiro: o candidato do partido de Jair Bolsonato tem 25% na Quaest e 24% no Datafolha, enquanto o apresentador de TV tem 21% e 19% nos dois institutos, respectivamente.

1° turno

Em sua fala, o ex-presidente ainda citou JHC, prefeito de Maceió, capital de Alagoas, que tenta a reeleição e aparece com mais de 77% da preferência do eleitorado, considerando a projeção de votos válidos da pesquisa Quaest.

Em Rio Branco, capital do Acre, as pesquisas também indicam uma vitória para o PL ainda no 1° turno. Segundo levantamento da Quaest deste domingo, o candidato Tião Bocalom tem58% dos votos válidos. Em segundo lugar aparece Marcus Alexandre (MDB), com 32%.