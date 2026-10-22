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Indexa/Broadcast: Flávio Bolsonaro tem 50,6% e Lula, 49,4% dos votos válidos, no 2º turno

O número de entrevistados que declaram que não iriam votar caiu de 8% para 4,8% em uma semana

2º turno: candidatos estão tecnicamente empatados (Montagem com fotos de Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação)

2º turno: candidatos estão tecnicamente empatados (Montagem com fotos de Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 10h24.

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A três dias do segundo turno, o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão separados por 1,2 ponto percentual, segundo a pesquisa Indexa/Broadcast divulgada nesta quinta-feira, 22. Flávio registra 50,6% do total contra 49,4% de Lula, 1,2 ponto de diferença.

A margem de erro do estudo é de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos, o que configura empate técnico.

Na simulação estimulada, o parlamentar tem 45,2% das intenções de voto, ante 44,1% do mandatário, uma distância de 1,1 ponto percentual. Dos entrevistados, 4,8% afirmam que não irão votar, 4,3% devem votar nulo ou em branco e outros 1,6% estão indecisos.

Na comparação com a rodada anterior da pesquisa, publicada em 15 de outubro, o senador aparecia com 43,6%. Ele oscilou positivamente 1,6 ponto porcentual nos votos totais, enquanto o presidente Lula oscilou 2 pontos porcentuais para cima, desde que registrava 42,1% na rodada anterior.

O número de entrevistados que declaram que não iriam votar caiu de 8% para 4,8% em uma semana.

Na questão espontânea, Flávio Bolsonaro tem 41,9% das intenções de votos ante 41,1% de Lula. Outros 4,5% afirmam que não iriam votar, 4,8% declararam voto nulo ou branco e 7,8% não sabem.

Decisão e medo na reta final

Questionados sobre o grau de decisão do voto, 89,8% afirmam que já têm certeza absoluta do próprio voto, um acréscimo de 3,3 pontos na certeza do eleitorado. Outros 7,3% dizem que ainda pode mudar e 2,9% não sabem ou não opinaram.

Entre os diferentes eleitorados, 95% dos eleitores de Flávio Bolsonaro afirmam estar decididos, com 4% que podem mudar. Do lado do petista, 93% dos eleitores de Lula não devem mais mudar de voto, enquanto 6% dizem que ainda podem mudar.

A pesquisa também mediu o que causa mais medo nos eleitores. Segundo o estudo, a volta da família Bolsonaro ao poder é temida por 41%, enquanto um novo governo Lula, por 38,6%.

Outros 6,7% afirmam temer as duas possibilidades, enquanto 11,6% não têm medo de nenhum dos dois cenários e 2,1% não sabem ou não opinaram.

A pesquisa Indexa/Broadcast ouviu 2.000 eleitores por meio de entrevistas individuais por telefone, entre 20 e 21 de outubro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02348/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

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