RESUMO ＋ Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) estão tecnicamente empatados em uma simulação de segundo turno das eleições de 2026, segundo pesquisa Futura Inteligência divulgada nesta quarta-feira, 21. O senador registra 51,1% dos votos válidos, contra 48,9% do presidente. Na comparação com a pesquisa anterior, os percentuais oscilaram dentro da margem de erro de 2,2 pontos. Lula tem rejeição de 47,3%, enquanto Flávio registra 45,2%.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão tecnicamente empatados na corrida pelo segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo a pesquisa Futura Inteligência, divulgada nesta quarta-feira, 21. Flávio registra 51,1% dos votos válidos, enquanto Lula tem 48,9%.

A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 19 de outubro, Flávio oscilou de 50,4% para 51,1%, enquanto Lula teve uma variação de 49,6% para 48,9%. As mudanças estão dentro da margem de erro.

O empate técnico se repete no cenário estimulado de votos totais, em que o senador tem 48,9% das intenções de voto e o presidente, 46,8%. Votos em branco, nulos e em ninguém somam 2%, enquanto os eleitores indecisos ou que preferiram não responder representam 2,3%.

Rejeição e percepção do país

A pesquisa também mediu a resistência do eleitorado aos presidenciáveis. O presidente Lula lidera a rejeição com 47,3%, índice muito próximo aos 45,2% registrados por Flávio Bolsonaro. Outros 3,6% não rejeitam ninguém, 2,1% rejeitam todos e 1,8% não soube responder.

O levantamento capturou ainda o nível de desgaste com o clima político atual. O maior grupo, composto por 28,4% dos eleitores, afirma estar dividido ou cansado da polarização. Outros 28% dizem estar do lado de Lula, 24,1% do lado de Bolsonaro e 12,5% não se consideram divididos.

A pesquisa Futura Inteligência entrevistou 2.000 eleitores entre 19 e 20 de outubro de 2026, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e está registrado no TSE sob o protocolo BR-06614/2026.