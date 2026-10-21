Pesquisa para presidente Quaest: Flávio Bolsonaro tem 45% e Lula, 44%, a 4 dias do 2º turno

RESUMO ＋ O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 45% das intenções de voto contra 44% do presidente Lula (PT) em uma simulação de segundo turno da pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 21. Os dois estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais. Em uma semana, a rejeição a Lula passou de 53% para 47%, enquanto a de Flávio oscilou de 54% para 52%. O levantamento ouviu 2.154 pessoas entre 17 e 20 de outubro.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 45% das intenções de voto na simulação do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 44%, segundo a nova pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 21.

Como a margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão tecnicamente empatados.

Os indecisos somam 2% e os eleitores que afirmam que vão votar em branco, nulo ou não vão votar somam 9%.

Flávio Bolsonaro (PL): 45%

Lula (PT): 44%

Branco/nulo/não vai votar: 9%

Indecisos: 2%

Na comparação com o levantamento divulgado no dia 14 de outubro, Flávio oscilou de 46% para 45%, enquanto o atual presidente se manteve com 44% das intenções de voto. Os dois já estavam em empate técnico na última semana.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados, Lula e Flávio estão numericamente empatados, com 40% cada. O número de indecisos saltou de 7% para 14% em apenas uma semana. Branco, nulo e não vai votar caiu de 8% para 6%.

Rejeição de Lula cai 6 pontos em uma semana

Em uma semana, a rejeição ao presidente Lula caiu seis pontos percentuais, passando de 53% para 47%. Já os eleitores que afirmam que não votariam de jeito nenhum em Flávio caíram de 54% para 52%, variação dentro da margem de erro.

Transferência de voto

A pesquisa Quaest também mostra como os eleitores de outros candidatos no primeiro turno se dividem entre Lula e Flávio Bolsonaro em uma eventual segunda etapa da disputa.

Entre os que declaram voto em Augusto Cury, Lula aparece com 48%, ante 34% na semana anterior, enquanto Flávio passou de 30% para 33%. Já entre os eleitores de Ronaldo Caiado, Flávio registra 57%, ante 42% no levantamento anterior, e Lula tem 21%.

No grupo que declara voto em Renan Santos, Flávio aparece com 51% e Lula com 25%, ante 40% e 14%, respectivamente, na pesquisa passada.

As margens de erro desses recortes variam de 17 a 24 pontos percentuais, o que impede afirmar que houve mudanças estatisticamente significativas nas preferências desses eleitores.

O levantamento ouviu 2.154 pessoas entre os dias 17 e 20 de outubro, tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. O registro junto à Justiça Eleitoral foi feito sob o código BR-08535/2026.