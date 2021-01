Quando voltam as aulas presenciais nas escolas particulares em cada estado

Com o novo avanço da covid-19 no Brasil, o retorno às aulas presenciais ficou incerto em algumas regiões do país. A Federação Nacional de Escolas Particulares (Fenep) faz o monitoramento de como está a situação das aulas na rede privada em cada estado.

Na última atualização, feita na sexta-feira, 29, e a qual EXAME teve acesso de forma antecipada, há a previsão de início do ano letivo de 2021 de forma presencial em 16 estados, mais o Distrito Federal. Nestes locais o modelo é híbrido, em conjunto com atividades online. Dentro deste grupo estão Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul.

O estado de São Paulo também está neste grupo híbrido, com o retorno previsto para o dia 1º de fevereiro, próxima segunda-feira. A capacidade máxima permitida é de 35%, e é obrigatório o uso de máscara e álcool em gel.

O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) e a Federação dos Professores do Estado de São Paulo (Fepesp) chegaram a conseguir a suspensão do retorno das atividades presenciais no estado, mas nesta sexta-feira o Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou a liminar.

Em três estados — Amazonas, Bahia e Rondônia — ainda não há data para o retorno das atividades presenciais, nem mesmo qual modelo será aplicado. Outros cinco estados — Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul — há data prevista, mas sem as regras sanitárias.

Apenas no Acre e Mato Grosso o ano letivo de 2021 vai começar com aulas somente online, sem data prevista para a volta no formato presencial.

Veja o levantamento feito pela Fenep

