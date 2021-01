PT decide apoiar Baleia Rossi na disputa pela presidência da Câmara

Por quatro votos de diferença, a bancada do PT na Câmara dos Deputados decidiu apoiar a candidatura do deputado Baleia Rossi (MDB-SP) na disputa pela presidência da Casa, na eleição marcada para 1º de fevereiro. A discussão entre os petistas foi acirrada. No final, em reunião nesta segunda-feira, 4, 27 deputados da legenda votaram a favor de apoiar o candidato de Rodrigo Maia (DEM-RJ) e 23 se posicionaram contra.

O PT, portanto, excluiu a possibilidade de lançar candidatura própria. A informação foi confirmada pelo líder do PT na Câmara, Enio Verri (PR). Baleia Rossi conta ainda com o apoio de outros partidos de oposição, como PSB, PDT, PCdoB e Rede, que devem formalizar, junto ao PT, o posicionamento a favor da candidatura do emedebista.

Em 28 de dezembro, Baleia Rossi firmou compromissos com legendas de esquerda para garantir votos favoráveis na disputa e assegurou que, se vencer a disputa, seguirá o critério de proporcionalidade ao definir os ocupantes dos cargos na Mesa Diretora e não dificultará iniciativas da oposição, como abertura de alguma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ou andamento de Projeto de Decreto Legislativo (PDL).

Para o PT, que tem a maior bancada na Câmara, com 52 deputados, pesou o compromisso de garantir a proporcionalidade. O partido tem como meta indicar o primeiro vice-presidente da Casa ou o primeiro secretário, se Baleia Rossi vencer a eleição.

Em nota, a bancada do PT na Câmara afirmou que decidiu apoiar Rossi “a partir de compromissos firmados pelo candidato com os partidos de oposição, em defesa da democracia, da independência do Poder Legislativo e de uma agenda legislativa que contemple direitos essenciais da população”. Entre os compromissos, a legenda cita o de garantir acesso universal à vacina contra a covid-19 e renda emergencial ou ampliação do Bolsa Familia.

“O PT entende que esta aliança é necessária para derrotar as pretensões de Jair Bolsonaro de controlar a Câmara dos Deputados e, neste sentido, destacamos o compromisso de que serão utilizados todos os instrumentos do Poder Legislativo, como a instalação de CPIs, a convocação de autoridades, a edição de decretos legislativos, o exame e resposta institucional a todos os crimes praticados por autoridades do executivo, inclusive o presidente da República”, diz a nota.

O PT também deixou claro que a aliança feita para a presidência da Câmara não se estende às eleições de 2022. “A aliança com partidos dos quais divergimos politicamente, ideologicamente e ao longo do processo histórico se dá exclusivamente em torno da eleição da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, não se estendendo a qualquer outro tipo de entendimento, muito menos às eleições presidenciais”, afirma a nota, assinada por Verri e pela presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR).

Com a adesão do PT, Baleia Rossi conta com o apoio de 11 bancadas: PT, PSL, MDB, PSB, PSDB, DEM, PDT, Cidadania, PV, PCdoB e Rede. Juntas, elas somaram 281 parlamentares na eleição de 2018, número que é considerado na hora de distribuir cargos na Mesa Diretora. Indicado por Maia no último dia 23, o deputado deve lançar oficialmente candidatura nesta semana. O principal adversário de Baleia Rossi, Arthur Lira (PP-AL), conta com 181 deputados. Candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele tem o apoio formal de PP, PL, PSD, Republicanos, Avante, Patriota, Solidariedade, Pros e PSC. O PTB e o Podemos ainda não fecharam com nenhum bloco, mas têm conversado com Lira.

Aderir a um bloco, no entanto, não significa que todos os deputados do partido votarão a favor da candidatura, já que a votação é secreta. A parte do PSL mais alinhada ao governo, por exemplo, deve votar contra a orientação do partido, que é a favor do bloco de Maia. O mesmo acontece no PSB, que, apesar de também estar fechado com Baleia Rossi, tem deputados a favor da candidatura de Lira.