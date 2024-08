Prouni 2024: veja lista de pré-aprovados para o 2º semestre

Na manhã desta quarta, muitos candidatos usaram as redes sociais para reclamar de um erro na página de consulta dos resultados. Apesar do site ter um botão que direcionaria ao resultado, a lista de pré-aprovados ainda não estava disponível. Assim, a página não carregava.

Para consultar o resultado, o candidato deve acessar o site https://acessounico.mec.gov.br/prouni utilizando o login Gov.br - CPF do usuário e senha pessoal.

Quem pode se inscrever?

O candidato poderá se inscrever nas bolsas integrais se sua renda familiar bruta mensal per capita não exceder o valor de um salário-mínimo e meio ou parciais se sua renda familiar bruta mensal per capita não exceder o valor de três salários-mínimos).

As vagas estão distribuídas em 367 cursos de 901 instituições participantes do programa. São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Paraná e Amazonas são os cinco estados com o maior número de bolsas ofertadas nessa edição.

Ao todo, serão disponibilizadas 243 mil bolsas — sendo 170 mil integrais (100% de desconto nas mensalidades) e 73 mil parciais (50%) — em universidades privadas.

Cronograma

Inscrições - 23 a 26 de julho

Resultado 1ª chamada - 31 de julho

Resultado 2ª chamada - 20 de agosto

Manifestação de interesse na lista de espera - 9 a 10 de setembro

Resultado da lista de espera - 13 de setembro