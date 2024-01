O que muda no ProUni e Sisu em 2024?

A contagem regressiva para entrar no ensino superior já começou para muitos que sonham em conquistar um diploma. Entre os principais programas educacionais do governo, o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) são os que mais chamam a atenção dos estudantes brasileiros, afinal são por meio deles que é possível conseguir um bolsa integral ou parcial em uma faculdade particular ou entrar em uma das universidades públicas do país.

Para os que buscam construir uma carreira por meio do ensino superior e precisa de um desses programas para entrar em uma universidade, é necessário ficar atento ao prazo de inscrições e checar as mudanças que passam a valer neste ano.

Sisu 2024

Diferente dos anos anteriores, o Sisu deste ano terá apenas uma etapa de inscrição, que valerá para cursos com início no primeiro ou no segundo semestre de 2024.

O período de inscrição será entre os dias 22 e 25 de janeiro, e poderá ser realizada por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Ao todo, segundo o Ministério da Educação (MEC), 127 universidades participarão do Sisu deste ano, com oferta de 264.254 vagas, para o primeiro e o segundo semestre.

Para quem deseja ingressar no ensino superior no segundo semestre, é importante ficar atento às seguintes regras que foram divulgadas pelo MEC:

as vagas serão preenchidas pelas instituições exclusivamente segundo a ordem de classificação dos candidatos, de acordo com as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem);

o candidato não poderá escolher em qual semestre irá ingressar, porque isso dependerá da sua classificação no curso pretendido, mas concorrerá às vagas do ano inteiro com uma única inscrição;

todos os candidatos selecionados dentro das vagas disponíveis para a chamada regular deverão realizar a matrícula na universidade no período indicado no edital.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 30 de janeiro, pelo Portal Único de Acesso.

Se caso não for selecionado na primeira chamada, outra mudança que o Sisu terá neste ano é com a lista de espera, que poderá ser utilizada durante todo o ano pelas instituições de educação superior participantes, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas. Isso significa que o candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera, no período de 30 de janeiro a 7 de fevereiro, também pelo Portal Único de Acesso.

O Sisu 2024 também seguirá as alterações estabelecidas na nova Lei de Cotas, que foi sancionada em novembro do ano passado e que reserva no mínimo 50% das vagas em universidades e institutos federais para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, além de percentual mínimo correspondente a soma de pretos, pardos e indígenas no estado.

“A nova Lei de Cotas determina que todos concorrerão, primariamente, às vagas gerais, de ampla concorrência. Somente se não alcançar as notas mínimas exigidas nesta modalidade, o candidato passa a concorrer às vagas cotistas, seja por critérios de renda, ou por deficiência de formação básica oriunda de um ensino fundamental mais precarizado”, afirma Alexandre Bastos, diretor geral na Gran Faculdade, que reforça que a nova lei afunila os critérios para o benefício, privilegiando quem mais necessita.

Cronograma Sisu 2024

Inscrição: 22 a 25 de janeiro de 2024.

22 a 25 de janeiro de 2024. Resultado: 30 de janeiro de 2024.

30 de janeiro de 2024. Matrícula dos selecionados: 1º a 7 de fevereiro de 2024.

1º a 7 de fevereiro de 2024. Manifestação de interesse na lista de espera: 30 de janeiro a 7 de fevereiro de 2024.

Para mais informações, acesse o site do Sisu.

Prouni 2024

O Prouni (Programa Universidade para Todos), que oferece bolsa de 50 a 100% em universidades privadas, segue com o mesmo formato neste ano, ou seja, dividido em duas etapas:

Primeiro semestre: inscrições de 22 a 25 de fevereiro

Segundo semestre: data ainda não definida

Neste ano, a novidade é que o governo ampliou o número de vagas para os cursos de Direito e Medicina.

“A intenção positiva aproveita e atende a natural demanda destas carreiras, ambas muito procuradas pelos candidatos. A ideia é responder a vontade dos próprios candidatos e também das instituições, equilibrando a demanda com a oferta de vagas”, diz Bastos.

Assim como o Sisu, o Prouni também irá considerar a nova Lei de Cotas.

Cronograma Prouni 2024:

Inscrição primeiro semestre: 22 a 25 de fevereiro

22 a 25 de fevereiro Resultado primeira chamada: início de março

início de março Matrícula da primeira chamada: primeira quinzena de março

primeira quinzena de março Resultado da segunda chamada: primeira quinzena de março

primeira quinzena de março Matrícula da primeira chamada: segunda quinzena de março

segunda quinzena de março Lista de espera: última semana de março.

última semana de março. Inscrição segundo semestre: data ainda não definida.

Para mais informações, acesse o site do Prouni.