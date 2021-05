Projeto prevê isenção fiscal para empresa que doar vacinas ao SUS

Da Agência Câmara de Notícias

O Projeto de Lei nº 1.236/21 determina isenção fiscal na compra de vacinas contra covid-19 por empresas desde que todo o imunizante seja doado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e destinado ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A proposta em tramitação na Câmara dos Deputados dispensa, para pessoas jurídicas, a cobrança de contribuições sociais (PIS e Cofins), do imposto sobre produtos industrializados (IPI) e, se for o caso, do imposto de importação (II).

“A proposta considera o agravamento da pandemia do novo coronavírus e a urgência na vacinação da população”, explicou o autor, deputado Dr. Jaziel (PL-CE).

Tramitação

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.