Projeto estabelece metas no PNE para valorizar professor da escola pública

Uma das metas estipuladas é equiparar o rendimento médio dos professores ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência do PNE, além de elevar o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, de modo a alcançar, em 2024, o dobro do valor estabelecido para 2014.

A outra meta incluída no PNE é assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino.

De acordo com o autor da proposta, deputado Juninho do Pneu (DEM-RJ), existem recursos para a educação no Brasil, porém, eles não são “bem canalizados”. Por isso, ele defende que os professores tenham salários dignos, mas que a mudança seja gradativa.

“É essencial efetuar esse planejamento de longo prazo, para que as políticas públicas brasileiras — neste caso, na área educacional — tornem-se cada vez mais estabelecidas em seu caráter estrutural, sem deixar de considerar a necessidade de eventuais ajustes conjunturais”, afirma.