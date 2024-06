Privatização da Sabesp deve ter modelo definido nesta quinta-feira

O Governo do Estado de São Paulo deve decidir os últimos ajustes sobre o modelo de privatização da Sabesp nesta quinta-feira, 20, em uma reunião Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização (CDPED). O encontro é a última etapa antes do início do processo de oferta, segundo o cronograma da gestão paulista.

Espera-se que o CDPED delibere sobre o preço mínimo da oferta e sobre o volume mínimo de demanda para o bookbuilding, processo no qual investidores sinalizam a quantidade de papéis que querem comprar e a qual preço.

Segundo a regra determinada pelo governo, o concorrente a sócio de referência precisa atrair um interesse mínimo dos outros investidores para vencer a disputa. O sócio de referência da Sabesp selecionado terá 15% da companhia. A seleção será feita em duas etapas. Na primeira, serão escolhidos os dois acionistas de referência que oferecerem o maior preço. Na segunda etapa, serão formados dois bookbuildings, junto aos outros interessados em investir na empresa como minoritários. O sócio de referência que formar o bookbuilding mais vantajoso será o vencedor.

O acionista de referência assume uma parcela relevante na gestão, com um terço do conselho de administração e poder de indicação do presidente do conselho. Além disso, o sócio não pode vender suas ações por cinco anos. O período se refere ao prazo previsto para a universalização dos serviços. Hoje, o governo detém 50,3% das ações, mas deverá reduzir sua participação para cerca de 20%.

Outros mecanismos que possam propiciar incentivos à obtenção do melhor bookbuilding por parte do estado também serão avaliados, segundo comunicado do governo estadual.