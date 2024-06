Um erro pode acabar com a privatização da Sabesp? Muita calma nessa hora

Com mais clareza sobre como vai funcionar o modelo final da oferta de privatização da Sabesp, um outro tema vai está dominando a atenção dos investidores interessados no processo: o reajuste tarifário inicial, que vai balizar a remuneração dos acionistas da companhia no primeiro ano de operação.

Uma divergência entre os números apresentados pelo governo de São Paulo e a expectativa do mercado trouxe um certo pânico: as contas da International Finance Corporation (IFC), que está atuando como assessora no processo, previam um reajuste inicial de -6% nas tarifas, enquanto o mercado esperava algo como estabilidade no número.

É uma diferença relevante, que, na prática, se traduziria uma receita R$ 1,2 bilhão menor que a esperada por ano. Se levada à perpetuidade do contrato, a diferença chegaria a R$ 10 bilhões a valor presente – ou 20% do atual market cap da companhia.

Foi o suficiente para uma narrativa de um erro que poderia “matar” o processo de privatização, que começou a ganhar mais corpo ontem diante da demora tanto do IFC e do governo em mostrar a razão do desencontro de contas.

Numa alteração divulgada ontem à noite, o IFC reconheceu que havia um problema nas contas. Havia inconsistências nos números apresentados pela Sabesp, especialmente no que diz respeito ao mix da composição da tarifa que baseia a receita atual.

Consumidores residenciais tipicamente têm tarifas maiores do que os industriais. Um erro no reporte desse mix levou o IFC a considerar uma tarifa atual maior que a efetivamente praticada hoje. Com isso, o reajuste tarifário inicial cai de -6% para -4,22%.

Parte do mercado achou a mudança insuficiente e ainda se questiona de onde vem a diferença brutal em relação à estabilidade ou leve aumento esperado. O papel cai 2,5% no pregão de hoje.

Mas há diversos detalhes no processo intrincado de definição de tarifas que mostram que o problema não é tão grande assim.

Como funciona a remuneração da Sabesp

Antes de mais nada, é preciso entender como funciona a remuneração da Sabesp.

O regulador estabelece uma receita anual permitida que a companhia pode praticar no ano. No caso do novo contrato da Sabesp – fruto de um novo modelo regulatório crucial para gerar mais atratividade do investimento –, ela foi estabelecida em pouco mais de R$ 22 bilhões.

O reajuste inicial é a diferença entre a receita atual da companhia e esse faturamento autorizado. Nas contas iniciais do IFC, a receita atual era de R$ 24,2 bilhões. A correção levou o número pra R$ 22,8 bilhões. Com isso, a diferença em relação à receita anual permitida cai de pouco mais de R$ 1 bilhão para cerca de R$ 550 milhões, nas contas do UBS.

A grande questão é que esse não é o número final. Há ainda outros ajustes que serão feitos no próximo reajuste tarifário, estimado para meados de 2026.

Hoje, há alguns fatores que não são reconhecidos e, na prática, deixam a receita da Sabesp cerca de R$ 1 bilhão abaixo do permitido pela Arsesp.

Um deles diz respeito à diferença do volume que é cobrado pela Sabesp e o que é efetivamente consumido, os chamados “cancelamentos e reformas”: são contas de água que são cobradas, mas que ainda não foram efetivamente instaladas e de unidades que foram construídas mas não estão efetivamente consumindo.

Nas contas do UBS e do Citi, esse valor é de cerca de R$ 300 milhões por ano – que não eram reconhecidos no modelo anterior. No modelo atual, eles vão ser reconhecidos, mas não na partida. A companhia terá que provar essas diferenças, que serão repassadas nos reajustes.

Outra diferença relevante diz respeito aos chamados descontos comerciais, concedidos a consumidores de maior porte e que não entram nos reajustes tarifários hoje. Segundo a própria Sabesp, esse valor é de cerca de R$ 720 milhões anuais.

No novo modelo regulatório, os descontos vão ser reconhecidos, mas num teto de até R$ 300 milhões anuais – também a posteriori. “Na prática, a Sabesp vai ser remunerada por esses descontos e terá que ser mais assertiva na concessão deles, reduzindo em R$ 400 milhões”, aponta um analista que está acompanhando de perto o processo.

“É um movimento positivo, porque hoje esses descontos comerciais são uma caixa preta e eles terão que mostrar a custo-efetividade desses descontos na atração de clientes”, explica um gestor.

Na prática, a inclusão dos cancelamentos com os descontos, cerca de R$ 600 milhões, fecha o gap com a receita anual requerida.

É fato que haverá algum descasamento de caixa no processo: no começo a Sabesp receberá uma tarifa menor, que será corrigida só no reajuste tarifário de 2026.

Expectativa x realidade

Em conversa com diversos gestores que o INSIGHT teve ao longo da última semana, foi possível perceber que parte deles esperava que todos esses ajustes já viessem na cabeça e não apenas no reajuste – o que explica parte do mau humor do mercado. Hoje, por volta das 11h51, as ações da Sabesp caíam 2,5%.

No líquido, no entanto, a avaliação de analistas que estão acompanhando de perto o processo é que não houve 'gol de mão' do governo para tentar reduzir a tarifa – um dos principais temores diante do vai-e-vem da tarifa inicial nesta semana.

Outro erro do mercado ao longo desta semana foi jogar o problema na perpetuidade: o novo modelo regulatório prevê explicitamente que todos esses pontos são corrigidos nos reajustes tarifários.

No limite, ainda que a diferença de R$ 550 milhões na receita anual permitida inicial não fosse compensada, não faz sentido jogá-la na perpetuidade, dado que ela vai ser compensada nos reajustes. O impacto, portanto, seria muito mais pontual no valuation.

É claro que regras mais complexas ou que dependem de decisões que serão tomadas no futuro se traduzem também em uma maior percepção de risco que os investidores atribuem ao papel e que pode reduzir valor na privatização.

Mas o principal risco aqui seria uma intervenção do Estado para tentar puxar as tarifas para baixo – o que não parece ter sido o caso, apesar da demora em revisar os números ter levantado algumas teorias da conspiração.

No limite, no modelo atual, a tarifa para o consumidor já está estabelecida de largada com um reajuste de -1% – isso é o que foi negociado com os prefeitos e nunca mudou.

Pelo modelo atual, há um fundo que visa amortizar as flutuações da tarifa e garantir que ela fique menor do que seria no modelo anterior, estatal, bancado por parte dos recursos que vão ser captados pelo governo na venda de ações e por dividendos que o Estado terá direito a receber da Sabesp nos próximos anos.

Ele foi pensado para compensar o investidor num momento em que as tarifas fossem subir mais que o esperado por conta dos investimentos necessários para universalizar o saneamento.

No modelo inicial, com a Sabesp tendo direito a receber um valor menor do que será efetivamente cobrado, a estatal teria que contribuir para o fundo. O ajuste de contas previsto no reajuste parece garantir que ela tenha essa receita de volta.

Em relatório publicado hoje, o UBS BB afirma que o valor da Sabesp depende essencialmente de duas coisas: regras claras e uma relação de confiança entre a companhia e a autoridade competente. Com a correção de hoje, “o Estado de São Paulo tomou um passo em direção a fortalecer a relação de confiança com os stakeholders”, ressaltou o analista Giuliano Ajeje.

Um outro analista ponderou que também vê transparência no processo: “É um modelo regulatório novo, que está tentando resolver as inconsistências de um modelo que não funcionava antes. É natural que haja problemas no processo. Se eles forem de natureza técnica e tiver vontade de resolver, não são uma ameaça”, pondera.

Segundo fontes ouvidas pelo INSIGHT, a Aegea, uma das principais interessadas pela fatia do investidor estratégico que vai ficar com cerca de 15% da companhia, tem sinalizado em conversas que a questão da tarifa inicial não a preocupada e que está confortável com as regras.

Em processos complexos como esses, ruídos são naturais. Mas, muita calma nessa hora: apesar da discussão ser técnica e complexa, ao que tudo indica, não há motivo para pânico.