Previsão do tempo: São Paulo tem dia nublado com máxima de 18°C nesta quinta, 14

Redação Exame
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 09h16.
Nesta quinta-feira, 14, a cidade de São Paulo terá um dia com céu predominantemente nublado, com nuvens cobrindo a maior parte da capital ao longo do período.
As temperaturas estarão mais amenas em comparação aos dias anteriores, com máxima prevista em torno de 18°C e mínima de cerca de 11°C.
A umidade relativa do ar ficará elevada, superando os 60%, o que irá acentuar a sensação de clima úmido.
O vento frio e úmido que vem do mar contribuirá para a manutenção do tempo nublado e ajudará a reduzir as temperaturas, que estarão abaixo da média dos últimos dias.
Embora a previsão indique a possibilidade de chuvas fracas, especialmente nas áreas da faixa leste e no litoral, as chances de precipitação significativa são pequenas para o restante da cidade.
A Defesa Civil emitiu alerta para as baixas temperaturas, principalmente durante a madrugada e no início da manhã, quando a sensação térmica será mais fria em algumas regiões da metrópole.
A recomendação é que a população tome cuidados, especialmente em locais mais suscetíveis ao frio intenso.
Nos próximos dias, as temperaturas devem subir gradualmente, com máximas podendo ultrapassar os 20°C no final da semana.
No entanto, o céu continuará predominantemente nublado, mantendo o clima característico do inverno paulistano.