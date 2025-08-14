Previsão do tempo: São Paulo tem dia nublado com máxima de 18°C nesta quinta, 14

Nesta quinta-feira, 14, a cidade de São Paulo terá um dia com céu predominantemente nublado, com nuvens cobrindo a maior parte da capital ao longo do período.

As temperaturas estarão mais amenas em comparação aos dias anteriores, com máxima prevista em torno de 18°C e mínima de cerca de 11°C.

A umidade relativa do ar ficará elevada, superando os 60%, o que irá acentuar a sensação de clima úmido.

Vento frio e possibilidade de chuvas fracas

O vento frio e úmido que vem do mar contribuirá para a manutenção do tempo nublado e ajudará a reduzir as temperaturas, que estarão abaixo da média dos últimos dias.

Embora a previsão indique a possibilidade de chuvas fracas, especialmente nas áreas da faixa leste e no litoral, as chances de precipitação significativa são pequenas para o restante da cidade.

Alerta para baixas temperaturas

A Defesa Civil emitiu alerta para as baixas temperaturas, principalmente durante a madrugada e no início da manhã, quando a sensação térmica será mais fria em algumas regiões da metrópole.

A recomendação é que a população tome cuidados, especialmente em locais mais suscetíveis ao frio intenso.

Tendência para temperaturas nos próximos dias

Nos próximos dias, as temperaturas devem subir gradualmente, com máximas podendo ultrapassar os 20°C no final da semana.

No entanto, o céu continuará predominantemente nublado, mantendo o clima característico do inverno paulistano.