Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Previsão do tempo: São Paulo tem dia nublado com máxima de 18°C nesta quinta, 14

Quinta-feira deve ter céu nublado e possibilidade de chuva

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 09h16.

Nesta quinta-feira, 14, a cidade de São Paulo terá um dia com céu predominantemente nublado, com nuvens cobrindo a maior parte da capital ao longo do período.

As temperaturas estarão mais amenas em comparação aos dias anteriores, com máxima prevista em torno de 18°C e mínima de cerca de 11°C.

A umidade relativa do ar ficará elevada, superando os 60%, o que irá acentuar a sensação de clima úmido.

Vento frio e possibilidade de chuvas fracas

O vento frio e úmido que vem do mar contribuirá para a manutenção do tempo nublado e ajudará a reduzir as temperaturas, que estarão abaixo da média dos últimos dias.

Embora a previsão indique a possibilidade de chuvas fracas, especialmente nas áreas da faixa leste e no litoral, as chances de precipitação significativa são pequenas para o restante da cidade.

Alerta para baixas temperaturas

A Defesa Civil emitiu alerta para as baixas temperaturas, principalmente durante a madrugada e no início da manhã, quando a sensação térmica será mais fria em algumas regiões da metrópole.

A recomendação é que a população tome cuidados, especialmente em locais mais suscetíveis ao frio intenso.

Tendência para temperaturas nos próximos dias

Nos próximos dias, as temperaturas devem subir gradualmente, com máximas podendo ultrapassar os 20°C no final da semana.

No entanto, o céu continuará predominantemente nublado, mantendo o clima característico do inverno paulistano.

Acompanhe tudo sobre:ClimaMudanças climáticasEstado de São Paulo

Mais de Brasil

Prefeito de São Bernardo é afastado em operação da PF que apura corrupção e lavagem de dinheiro

Plano Brasil Soberano: saiba o que já está valendo e o que ainda precisa ser esclarecido

Os sete pontos destacados pela defesa de Bolsonaro para contestar acusações em trama golpista

Ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, se declara inocente e pede absolvição

Mais na Exame

Mercados

Taesa anuncia dividendos após lucrar R$ 299 milhões no 2º tri: veja quem tem direito

Pop

Tequila é coisa do passado: a nova moda entre as celebridades agora é investir em planos de celular

Brasil

Prefeito de São Bernardo é afastado em operação da PF que apura corrupção e lavagem de dinheiro

Carreira

'Nossa meta é dobrar de tamanho', diz CEO da Chilli Beans que vê oportunidade na guerra comercial