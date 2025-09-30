Previsão do tempo: São Paulo deve ter tarde de calor intenso com chance de chuva nesta terça, 30

O calor continua na cidade de São Paulo, mas nesta terça-feira, 30, a cidade deve experimentar variações climáticas ao longo do dia, segundo os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Pela manhã, a temperatura mínima será de 16°C, com um início de dia ameno para os paulistanos. Contudo, à tarde, a temperatura máxima pode chegar aos 32°C.

Variação na umidade

A umidade relativa do ar deve oscilar consideravelmente, com máximos de até 75% e mínimos em torno de 25%. Esse contraste nos níveis de umidade pode trazer a sensação de clima mais úmido nas primeiras horas do dia, quando o desconforto será mais perceptível.

Durante a tarde, com a queda da umidade, a sensação será de um clima mais seco.

Possibilidade de chuvas e trovoadas à tarde

Pela manhã, o céu estará parcialmente coberto por nuvens, e os ventos virão de nordeste a sudeste, com intensidade fraca a moderada. No período da tarde, a nebulosidade pode continuar, mas a instabilidade aumenta, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas.

Esse padrão é típico da transição entre o inverno e a primavera, quando sistemas frontais e áreas de instabilidade afetam o estado de São Paulo, resultando em chuvas fortes e localizadas.

À noite, o tempo deve melhorar, com poucas nuvens no céu e ventos fracos a moderados, provenientes do sudeste. Essa mudança favorece uma queda gradual na sensação térmica, tornando o ambiente mais agradável para o descanso noturno.