Presidente Jair Bolsonaro testa negativo para Covid-19

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) testou negativo para Covid-19. Ele mesmo informou a novidade em sua conta no Twitter há pouco, com uma mensagem de bom dia: “RT-PCAR para Sars-Cov 2: negativo”. O teste foi realizado ontem e o resultado saiu neste sábado.

Bolsonaro está em isolamento social há 19 dias, após a confirmação de que estava infectado pela Covid-19, no dia 7 de julho. Desde então, ele despachava do Palácio da Alvorada, residência oficial, por meio de videoconferências. Este é o quarto exame do presidente e todos os anteriores deram resultado positivo para a doença.