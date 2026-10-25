Como funciona o 2º turno: quem vence e o que acontece em caso de empate?

RESUMO ＋ O segundo turno das eleições 2026 será realizado neste domingo, 25 de outubro, para definir a Presidência da República e os governos estaduais que não tiveram vencedores no primeiro turno. Na disputa presidencial, Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) concorrem ao cargo. Vence quem obtiver mais votos válidos, sem considerar brancos e nulos. Em caso de empate exato, a legislação eleitoral estabelece que o candidato mais velho será eleito, sem necessidade de um terceiro turno.

O segundo turno das eleições de 2026 será realizado no domingo, 25, para definir a disputa pela Presidência da República e pelos governos estaduais que não foram decididos na primeira votação.

Nessa etapa, vence o candidato que receber mais votos válidos. Se houver empate exato, a legislação eleitoral estabelece um critério de desempate baseado na idade dos candidatos. Vence quem for mais velho.

Na disputa presidencial, o segundo turno será entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A nova votação ocorre após nenhum dos candidatos alcançar mais da metade dos votos válidos no primeiro turno, realizado em 4 de outubro.

Como funciona o segundo turno?

O segundo turno é uma nova votação realizada quando nenhum candidato à Presidência da República ou ao governo estadual consegue mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), avançam para a segunda etapa os dois candidatos mais votados na primeira rodada. A regra também vale para as disputas pelos governos estaduais em que nenhum candidato alcança a maioria absoluta dos votos válidos.

A votação é independente da primeira etapa. Isso significa que os votos do primeiro turno não são somados aos do segundo. O resultado é definido exclusivamente pelos votos válidos registrados na nova rodada.

Não há segundo turno para os cargos de senador, deputado federal, deputado estadual ou deputado distrital. Essas disputas são resolvidas no primeiro turno, conforme as regras eleitorais de cada cargo.

Quem vence o segundo turno?

Vence o candidato que obtiver o maior número de votos válidos. Para essa contagem, são considerados os votos dados aos candidatos, sem incluir os votos brancos e nulos.

Diferentemente da primeira etapa, quando um candidato à Presidência precisa conquistar mais da metade dos votos válidos para vencer diretamente, no segundo turno basta receber mais votos válidos que o adversário.

A regra está prevista no sistema eleitoral brasileiro e pode ser consultada na página do TSE sobre a eleição para presidente da República.

O que acontece se houver empate?

Embora seja uma situação improvável em uma eleição nacional, a legislação brasileira prevê uma solução para o caso de dois candidatos terminarem a votação com exatamente o mesmo número de votos válidos.

O artigo 110 do Código Eleitoral estabelece que, em caso de empate na votação, será considerado eleito o candidato mais idoso.

Portanto, não seria necessário realizar um terceiro turno. A Justiça Eleitoral aplicaria o critério legal de desempate para proclamar o vencedor.

A regra considera a idade dos candidatos, e não o desempenho no primeiro turno, o tempo de carreira política ou a quantidade de votos recebidos anteriormente.