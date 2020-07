Prefeitura de SP vai liberar abertura de parques apenas em dias de semana

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), informou nesta segunda-feira, 06, que vai autorizar a reabertura dos parques municipais da capital apenas para dias de semana. Nos finais de semana, as unidades voltarão a ser fechadas com o objetivo de evitar aglomerações.

A data para o retorno das atividades, no entanto, ainda não foi divulgada. A expectativa é que a reabertura aconteça nas próximas semanas. “Até sexta-feira a prefeitura deve anunciar quando serão reabertos os parques municipais, estamos discutindo com a vigilância sanitária as regras”, disse Covas.

Desde o início dos anúncios de flexibilização do isolamento social, o prefeito vem sendo pressionado para explicar o porquê de os parques seguirem fechados, enquanto shoppings centers, comércios, bares, restaurante e salões de beleza voltaram a funcionar.

Isso porque as evidências científicas conhecidas até agora sobre o novo coronavírus apontam que o risco de transmissão é muito mais baixo em lugares abertos do que fechados.

Especialistas destacam, ainda, que a prática de esportes e caminhadas ao ar livre teria efeitos positivos importantes de saúde mental e física, especialmente após um isolamento tão longo.

(Com Gilson Garret Jr.)