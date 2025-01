Prefeito de BH, Fuad Noman volta a ser entubado após apresentar instabilidade respiratória

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), voltou a ser entubado nesta quinta-feira devido à instabilidade respiratória. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Mater Dei, localizado na região Centro-Sul da capital mineira, desde sexta-feira passada.

Segundo o boletim médico, Fuad passará por uma traqueostomia nesta sexta-feira para facilitar o suporte respiratório. “Está com programação de traqueostomia percutânea amanhã para melhor cuidado respiratório”, informou o hospital.

No último domingo, o prefeito havia sido extubado após apresentar melhoras e permanecia com suporte de oxigênio via cateter nasal externo.

Fuad foi internado com um quadro de insuficiência respiratória aguda, causado por uma pneumonia. Com o agravamento do quadro e acúmulo de água no pulmão, precisou ser intubado às pressas.

Devido à internação, ele pediu licença médica por 15 dias, a partir de sábado, transferindo a gestão da cidade para o vice-prefeito Álvaro Damião (União).

Histórico de internações e câncer

Essa é a quarta internação de Fuad desde que foi reeleito prefeito de Belo Horizonte. Em julho, ele revelou estar em tratamento contra um linfoma abdominal. Apesar de enfrentar quimioterapias durante o período eleitoral, comemorou a remissão total da doença antes das eleições.

Outras internações ocorreram em novembro, por neuropatia periférica, e em dezembro, devido a pneumonia e sangramento intestinal.

Desafios pós-eleição

A posse de Fuad, realizada remotamente devido à baixa imunidade, destacou as dificuldades enfrentadas pelo prefeito. Durante o juramento, sua voz quase não foi ouvida, e o discurso foi lido pelo vice-prefeito.

Na última sexta-feira, antes da internação, Fuad esteve no Hospital Sarah Kubitschek para uma avaliação médica sobre a possibilidade de iniciar sessões de fisioterapia, parte essencial de sua recuperação após o tratamento contra o câncer.