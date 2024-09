Datafolha, Real Time Big Data e Futura: as novas pesquisas para prefeito de SP da semana

O instituto Real Time Big Data divulga na próxima terça-feira, 3, a primeira pesquisa sobre a disputa pela prefeitura de São Paulo após o início do horário eleitoral na última sexta, 30. O instituto Futura Inteligência e Datafolha também registraram pesquisas para divulgação na próxima semana.

As informações constam em plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral. O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução nº 23.676/2021.

A pesquisa da Real Big Time data foi encomendada pela TV Record. O instituto Futura Inteligência divulga na próxima quinta-feira, 5, uma pesquisa também sobre a capital paulista encomendada pela empresa 100% Cidades. E o Datafolha divulga também na próxima quinta-feira, uma pesquisa encomendada pelo jornal Folha de S. Paulo.

As três marcam a primeira semana da propaganda em TV e rádio nestas eleições, em que o horário eleitoral terá os partidos maiores concentrando todo o tempo. Isso porque só têm direito ao tempo de propaganda no rádio e na televisão candidatos de partidos e federações partidárias com representantes na Câmara dos Deputados que atingiram a cláusula de barreira, também conhecida como cláusula do desempenho.

Em São Paulo, dos 10 candidatos registrados, quatro terão direito ao horário eleitoral. É o caso de Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB). A ausência de Pablo Marçal (PRTB), Altino Prazeres (PSTU), Bebeto Haddad (DC), João Pimenta (PCO), Marina Helena (NOVO) e Ricardo Senese (UP) se dá porque seus respectivos partidos não elegeram representantes suficientes na Câmara dos Deputados nas últimas eleições de 2022.

Pesquisa eleitoral em São Paulo:

