Na semana que marca o início da campanha eleitoral de 2024, ao menos 31 pesquisas eleitorais estão previstas sobre a corrida para a prefeitura de 22 capitais. Desse total, apenas São Paulo, Porto Alegre e Belém não terão nenhum levantamento até este domingo, 18. Já os municípios Natal, no Rio Grande do Norte, Fortaleza, no Ceará, Aracaju, em Sergipe, e Rio Branco, no Acre, terão dois levantamentos ao longo da semana. Em Belo Horizonte, três pesquisas foram registradas.

As informações constam em plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral. O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução nº 23.676/2021.

Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público. Dos 31 estudos previstos, a maioria deles, 17, ao todo, foram realizados pelo Instituto Futura e encomendados pela empresa 100% Cidades e Participações, com sede em Vitória. Somente as capitais do Amazonas, Ceará, Paraíba e Rondônia não terão pesquisas divulgadas pelos grupos.

Confira as pesquisas de 12 a 18 de agosto previstas:

Início da campanha eleitoral

A partir de 16 de agosto, todos os candidatos às prefeituras e às vereança dos 5.568 municípios brasileiros poderão iniciar suas campanhas eleitorais. Com isso ficarão autorizadas publicidades e manifestações com pedido explícito de voto em atos de campanha, reuniões, congressos e seminário e materiais panfletários. Os eventos poderão ser transmitidos ao vivo nos perfis e canais de pré-candidatos e legendas.

Até quando os candidatos podem se registrar?

Os partidos políticos têm até esta quinta-feira, 15, para oficializar no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) as candidaturas para prefeito e vereador destas eleições de 2024. A etapa é obrigatória para garantir a participação no pleito. Entre esta sexta, 9, e a noite desta segunda, 12, de acordo com dados da Justiça Eleitoral, os registros de candidaturas pedidas passaram de 149.053 para mais de 262 mil candidaturas.