Pesquisa Futura: Flávio Bolsonaro tem vantagem de 8,2 pontos no maior colégio eleitoral do Brasil

Divulgada nesta segunda-feira, 28, a nova rodada da pesquisa Futura Inteligência, focada no eleitorado de São Paulo, aponta o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 42,2% das intenções de voto no estado para a Presidência da República no primeiro turno.

O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marca 34%. A margem de erro do levantamento é de 2,4 pontos percentuais.

Entre os demais nomes testados no cenário estimulado, o escritor Augusto Cury (Avante) soma 5,6%, seguido por Renan Santos com 4,0% e pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 3,9%.

O governador mineiro Romeu Zema (Novo) pontua com 1,0%, enquanto Samara (UP) tem 0,5%. Os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou em ninguém somam 3,7%, e os indecisos são 4,9%.

Simulações de 2º turno e confronto direto

No cenário projetado para um eventual segundo turno entre os dois líderes na disputa pelo Palácio do Planalto, a pesquisa mostra que Flávio Bolsonaro atinge 50,9% da preferência dos paulistas.

Neste embate direto, o atual presidente pontua com 39%. Os votos em branco ou nulo representam 8,2% do eleitorado, enquanto aqueles que não sabem ou preferiram não responder somam 1,9%.

Rejeição e avaliação do governo federal

O levantamento também mediu o potencial de veto aos presidenciáveis no estado. O presidente Lula lidera a rejeição com 54,1%, índice de eleitores que afirmam não votar nele de jeito nenhum.

Em seguida, aparece Flávio Bolsonaro, rejeitado por 41,9% dos entrevistados, seguido por Renan Santos, com 16,7%. Outros nomes mantêm índices abaixo dos 15%.

A avaliação da atual gestão do executivo reflete os números de rejeição no estado. De acordo com a Futura, 56,9% desaprovam o presidente Lula, enquanto aqueles que aprovam o mandato representam 39,4%. Outros 3,7% não souberam opinar.

O raio-x do eleitorado paulista

A estratificação dos dados revela dinâmicas distintas entre diferentes grupos demográficos no primeiro turno. Entre o eleitorado masculino, a vantagem de Flávio Bolsonaro é ampla, marcando 48,0% contra 29,4% de Lula.

O desempenho do senador do PL também atinge seu pico entre os eleitores de 35 a 44 anos, segmento de idade em que registra 50,5% das intenções de voto.

Por outro lado, a disputa apresenta um quadro de acirramento no segmento feminino. Entre as mulheres, Lula e Flávio Bolsonaro configuram um empate técnico, com o petista registrando 38% e o candidato do PL assinalando 37,1%.

A pesquisa Futura Inteligência entrevistou 1.600 eleitores entre 22 a 26 de setembro, por meio de entrevista telefônica assistida por computador.

A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e está registrado no TSE sob o protocolo BR-02805/2026.