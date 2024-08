A corrida eleitoral para a prefeitura de Goiânia tem empate técnico entre a deputada federal Adriana Accorsi (PT) e o senador Vanderlan Cardoso (PSD), de acordo com pesquisa Futura Inteligência/100% Cidades, divulgada nesta terça-feira, 12. A pré-candidata petista tem 23,4% das intenções de voto contra 21,9% do social democrático. Pela margem de erro do levantamento, que é de 3,5 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

No segundo pelotão está o presidente do Conselho de Mineração da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Sandro Mabel (União Brasil), com 14,4%. O ex-deputado é seguido pelos pré-candidatos Rogério Cruz (Solidariedade) e Fred Rodrigues (PL) também empatados com 8% dos votos. Leonardo Rizzo (NOVO) e Matheus Ribeiro (PSDB) pontuam com, 2,7% e 2,6%, respectivamente, seguidos pelo Professor Pantaleão (UP), com 1,4% das intenções.

Intenções de voto em Goiânia

Adriana Accorsi (PT): 23,4%

Vanderlan Cardoso (PSD): 21,9%

Sandro Mabel (União Brasil): 14,4%

Rogério Cruz (Solidariedade): 8,0%

Fred Rodrigues (PL): 8,0%

Leonardo Rizzo (NOVO): 2,7%

Matheus Ribeiro (PSDB): 2,6%

Professor Pantaleão (UP): 1,4%

Humberto Teófilo (DC): 0,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 8,6%

Indecisos: 8,3%

Segundo turno

O Futura Inteligência simulou cinco cenários de segundo turno. No primeiro, Vanderlan Cardoso venceria Adriana Accorsi por 51,7% a 31,3%. O candidato do PSD também lidera na disputa contra Sandro Mabel, com 48,8% dos votos a 32,1%, e contra Fred Rodrigues, quem derrotaria com 60,3% a 16,8%.

A candidata do PT também seria eleita na disputa em segundo turno contra o adversário do PL. Adriana soma 49,2%, enquanto Rodrigues tem 24,8%. Segundo a pesquisa, a petista perderia no embate direto contra o candidato do União Brasil, que alcança 43,9% contra 39,8%.

A pesquisa foi registrada no TSE como GO-02375/2024 e realizou 800 entrevistas entre os dias 31 de julho e 6 de agosto, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.