O deputado federal Paulinho Freire (União Brasil) lidera a disputa de segundo turno para a prefeitura de Natal com 52,2% das intenções de voto, de acordo com pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 15.

A deputada federal Natália Bonavides (PT) aparece com 45,9% das intenções de voto. Os votos brancos, nulos somam 1,9% e os que não sabem são 0%.

Pesquisa segundo turno em Natal

Paulinho Freire (União): 52,2%

52,2% Natália Bonavides (PT): 45,9%

45,9% Não sei: 0%

0% Voto branco/nulo: 1,9%

A pesquisa foi registrada no TSE com o código RN-06779/2024 e contou com 1.207 entrevistas realizadas entre os dias 8 e 13 de outubro, utilizando a metodologia de Recrutamento Digital Aleatório (RDR). A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%.

Imagem dos líderes

A pesquisa também questionou os entrevistados sobre a imagem dos dois candidatos que disputam o segundo turno no próximo dia 27 de outubro. O primeiro colocado na disputa pela prefeitura de Natal é visto de forma positiva por 46% e negativa por 45%. Outros 9% disseram não saber sobre a imagem de Paulinho Freire.

Natália Bonavides é bem vista por 42%, mas tem a imagem considerada negativa por outros 50%. Um total de 9% apontaram não saber.