Ibovespa opera sem direção, mas se mantém próximo dos 190 mil pontos

Ontem, o principal índice da bolsa brasileira chegou a um novo recorde de fechamento, aos 189.699 pontos, após subir mais de 2%

Ibovespa: Fluxo estrangeiro continua sendo determinante para o desempenho da bolsa brasileira (NurPhoto/Getty Images)

Letícia Furlan
Repórter de Mercados

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 10h24.

Última atualização em 12 de fevereiro de 2026 às 10h29.

O Ibovespa abriu a quinta-feira, 12, em leve queda de 0,30%, aos 189.131 pontos. Ontem, o principal índice da bolsa brasileira chegou a um novo recorde de fechamento, aos 189.699 pontos, após subir mais de 2%. Enquanto isso, o dólar tem queda de 0,22%, cotado a R$ 5,17. 

O fluxo estrangeiro continua sendo determinante para o desempenho da bolsa brasileira, segundo Lilian Linhares, da Rio Negro Family Office. Janeiro registrou entrada superior a R$ 26 bilhões em capital externo, e fevereiro começou positivo, com cerca de R$ 4 bilhões na primeira semana. Para ela, a continuidade desse movimento é um dos principais pontos de atenção para os próximos pregões.

No Brasil, numa agenda de indicadores mais esvaziada com o feriado de Carnaval se aproximando, o volume de serviços de dezembro foi divulgado pelo IBGE. O índice registrou queda de 0,4% em dezembro, fechando 2025 com alta de 2,8%.

No calendário corporativo, a temporada de balanços ganha força. No Brasil, divulgam resultados Ambev, Copasa, IRB Brasil, Raízen e Vale. O mercado fica atento sobretudo à Vale, uma das ações de maior peso no Ibovespa. No pregão de quarta, a mineradora avançou 3,49% e já acumulava alta superior a 24% no ano.

Também na quarta, o Banco do Brasil (BBAS3) divulgou o seu balanço, registrando lucro líquido ajustado de R$ 5,7 bilhões no quarto trimestre de 2025. A cifra é 40,1% menor que a registrada um ano antes, mas ficou bem acima do esperado pelo mercado: o consenso das projeções apontava para lucro de R$ 4 bilhões.

Em um ano difícil, sob efeitos da inadimplência no setor agrícola, o Banco do Brasil conseguiu cumprir suas metas com certa dificuldade. A maioria dos indicadores de 2025 ficaram próximas do piso do guidance. No início do pregão de hoje, as ações do banco chegaram a subir 7%.

Nos Estados Unidos, saem os números de Unilever e Airbnb. Por lá, além dos balanços, a expectativa é pela divulgação dp CPI (índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos), que será divulgado na sexta. O indicador mede a inflação ao consumidor, sendo uma das principais referências para as decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed).

Nesse ambiente, os contratos futuros das bolsas de Nova York operam em alta, assim como os principais índices europeus. O índice Dow Jones subia 0,19%, o Nasdaq tinha alta de 0,23% e o S&P subia 24%. Na Ásia, por outro lado, os mercados encerraram a sessão sem direção única.

