Wegovy em comprimido atinge mais de 18 mil prescrições na semana de estreia

O Wegovy em comprimido foi prescrito 18,4 mil vezes nos Estados Unidos na primeira semana completa após o lançamento, encerrada em 16 de janeiro. Com a concorrência cada vez mais acirrada no segmento de medicamentos para perda de peso, a Novo Nordisk tenta consolidar a vantagem de pioneirismo agora também na frente oral, uma alternativa que oferece mais conveniência e dispensa o uso de agulhas.

A resposta inicial do mercado ao novo produto anima investidores ouvidos pela Reuters. O número indica, inclusive, uma estreia mais robusta do que a das versões injetáveis do próprio Wegovy e do Zepbound, da rival Eli Lilly.

Embora os injetáveis devam continuar dominando as receitas nos próximos anos, o desempenho inicial da versão em comprimido indica que há espaço para novos modelos de comercialização.

A estratégia da Novo Nordisk passa por uma guinada no modelo de negócios: a farmacêutica está apostando na venda direta ao consumidor, sem depender da cobertura dos planos de saúde, um movimento ainda pouco explorado na indústria americana.

O desafio, agora, é convencer as pessoas a pagar do próprio bolso por um tratamento contínuo de alto custo. A avaliação é que o número elevado de prescrições, mesmo sem reembolso de seguradoras, reflete forte demanda e abre espaço para outros medicamentos orais da mesma classe.

A boa largada do comprimido Wegovy acende um alerta para a Eli Lilly. A empresa aguarda uma decisão da FDA até abril sobre seu próprio comprimido, o orforglipron, ainda em fase experimental.

Para analistas da Jefferies, os dados da Novo Nordisk são positivos também para a concorrente, sendo um sinal encorajador.