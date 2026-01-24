Invest

Wegovy em comprimido atinge mais de 18 mil prescrições na semana de estreia

Boa largada da Novo Nordisk nos EUA acende alerta para Eli Lilly, que aguarda uma decisão da FDA sobre seu próprio comprimido

Novo Nordisk tenta consolidar a vantagem de pioneirismo agora também na frente oral ( Victor Golmer/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 08h00.

O Wegovy em comprimido foi prescrito 18,4 mil vezes nos Estados Unidos na primeira semana completa após o lançamento, encerrada em 16 de janeiro. Com a concorrência cada vez mais acirrada no segmento de medicamentos para perda de peso, a Novo Nordisk tenta consolidar a vantagem de pioneirismo agora também na frente oral, uma alternativa que oferece mais conveniência e dispensa o uso de agulhas.

A resposta inicial do mercado ao novo produto anima investidores ouvidos pela Reuters. O número indica, inclusive, uma estreia mais robusta do que a das versões injetáveis do próprio Wegovy e do Zepbound, da rival Eli Lilly.

Embora os injetáveis devam continuar dominando as receitas nos próximos anos, o desempenho inicial da versão em comprimido indica que há espaço para novos modelos de comercialização.

A estratégia da Novo Nordisk passa por uma guinada no modelo de negócios: a farmacêutica está apostando na venda direta ao consumidor, sem depender da cobertura dos planos de saúde, um movimento ainda pouco explorado na indústria americana.

O desafio, agora, é convencer as pessoas a pagar do próprio bolso por um tratamento contínuo de alto custo. A avaliação é que o número elevado de prescrições, mesmo sem reembolso de seguradoras, reflete forte demanda e abre espaço para outros medicamentos orais da mesma classe.

A boa largada do comprimido Wegovy acende um alerta para a Eli Lilly. A empresa aguarda uma decisão da FDA até abril sobre seu próprio comprimido, o orforglipron, ainda em fase experimental.

Para analistas da Jefferies, os dados da Novo Nordisk são positivos também para a concorrente, sendo um sinal encorajador.

