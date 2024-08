Com novas concessões, rodovias de SP terão redução de até 52% nas tarifa a partir de 2025

Os motoristas que utilizam os trechos operados pela concessionária ViaOeste terão um desconto médio de 22% a 28% nas tarifas de pedágio da Rodovia Presidente Castello Branco (SP-280) a partir de abril de 2025.

A mudança ocorrerá em razão das novas concessões rodoviárias do Programa de Parcerias em Investimentos (PPI) do Governo de São Paulo, conhecidas como Rota Sorocabana e Nova Raposo. Com essa medida, várias cidades do estado como Itu, Sorocaba, São Roque, Alumínio, Araçoiaba da Serra, Osasco, Barueri e Itapevi serão beneficiadas com a redução das tarifas.

As novas licitações também incluirão o Desconto de Usuário Frequente (DUF) para os motoristas que trafegarem nessas rodovias.

Segundo o governo, haverá redução das tarifas nessas localidades com o término do contrato da ViaOeste. As cidades de Itu, Sorocaba, São Roque, Alumínio e Araçoiaba fazem parte da concessão da Rota Sorocabana, enquanto Osasco, Barueri e Itapevi estão no Lote Nova Raposo.

Na Rota Sorocabana, onde já existe concessão, a redução nas tarifas das cinco praças será de 21,5% a 22,6%, representando um desconto entre R$ 1,13 e R$ 3,40. Enquanto no Lote Nova Raposo, a redução nas três praças deve variar de 22,5% a 32,8%, com diminuição no valor entre R$ 1,94 e R$ 2,66.

Os novos valores para a Rota Sorocabana e a Nova Raposo entrarão em vigor a partir de abril de 2025, quando as novas concessões começarem. Estão previstos investimentos de R$ 16 bilhões para melhorar o trânsito e aumentar a segurança e o conforto dos usuários, incluindo motoristas, pedestres e ciclistas.

Sistema Free Flow

Os novos projetos de concessões do Governo de São Paulo também contam com a implantação de pórticos de cobrança, que estão integrados ao sistema automático conhecido como free flow. Com esse recurso, é possível aplicar uma cobrança mais justa, baseada no trecho realmente percorrido pelos usuários nas vias estaduais.

Por exemplo, atualmente, a tarifa cobrada entre Araçoiaba da Serra e Sorocaba é de R$ 5,30. Com a implementação do free flow, o novo valor será de R$ 2,68, representando um desconto de quase 50%. Outro exemplo é o trecho entre Itu e Sorocaba, onde a tarifa atual de R$ 9,00 será reduzida para R$ 3,30, uma redução de 26,7%.

Para os motoristas que trafegam entre Carapicuíba e São Paulo pela Rodovia Castello Branco, a tarifa atual é de R$ 5,90. Com a nova concessão, os valores dos pórticos somados serão de R$ 1,62, um desconto de 45%. Da mesma forma, os trechos Itapevi-São Paulo e Barueri-São Paulo terão reduções de 32,5% e 52,4%, respectivamente.

O governo do estado também anunciou um desconto de 5% para quem utiliza a tag (dispositivo para pagamento automático) ao passar pelos pórticos. Os trechos também oferecerão o Desconto de Usuário Frequente (DUF), com 10% de desconto para motoristas que utilizam a rodovia mais de 11 vezes no mês e 20% para aqueles que a utilizam mais de 21 vezes.