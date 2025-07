Operação contra Bolsonaro domina discussão nas redes; veja análise

Na manhã desta sexta-feira, 18, a operação da Polícia Federal (PF), que cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ocupou grande parte das conversas nas redes sociais.

De acordo com levantamento da Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados, oito dos dez primeiros lugares dos Trending Topics no X (antigo Twitter) estavam relacionados à ação autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Com o termo "GRANDE DIA" liderando as menções, as discussões sobre a operação se espalharam rapidamente, com um pico de interações e menções por volta das 10h da manhã.

Entre os termos mais comentados estavam "TOC TOC TOC" (5º lugar), além do próprio nome de Jair Bolsonaro (2º lugar) e Polícia Federal (3º lugar). Também se destacaram expressões como "Xandão" (10º lugar), Perseguição (12º) e Ditadura (13º). Em apenas algumas horas, mais de 825 mil curtidas foram acumuladas nas publicações, e a ação foi vista por impressionantes 21 milhões de vezes, refletindo o alto engajamento dos usuários.

A operação, que gerou muitas discussões, foi pautada por personalidades como o influenciador @delucca, que liderou as postagens mais compartilhadas, e figuras políticas como o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), que causou repercussão ao relacionar a ação com a política internacional, mencionando o ex-presidente dos EUA, Donald Trump. Em apenas alguns minutos, suas postagens somaram 162 mil visualizações e 14 mil interações.

Cenário internacional e repercussões

A repercussão não se limitou às fronteiras brasileiras. No cenário internacional, veículos de mídia como CNN e Fox News também abordaram a operação, fazendo com que o nome de Bolsonaro atingisse um aumento de 319% nas menções entre as 00h e 10h. No Facebook e Instagram, as reações também foram intensas, com mais de 140 mil interações no Facebook e quase 752 mil no Instagram.

As reações nas redes sociais foram diversas, com internautas divididos entre críticas e apoio à operação da PF e às decisões do STF. Em meio a essa polarização, as discussões sobre busca e apreensão e interferência política geraram um debate intenso sobre os limites do poder judiciário e os direitos do ex-presidente. No Google Trends, Bolsonaro atingiu o topo das buscas, superando 100 mil pesquisas na manhã de hoje, sendo seguido de perto por "Bolsonaro preso".

Essa operação da PF não apenas reacendeu as conversas sobre o ex-presidente, mas também expôs as tensões políticas no Brasil, que, a cada ação, continuam a polarizar ainda mais a sociedade, refletindo diretamente no comportamento dos usuários nas redes sociais.