PF realiza operação para investigar desvios de emendas parlamentares destinadas a hospital do RS

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira, 13, a Operação EmendaFest para investigar supostos crimes de desvios de recursos públicos, corrupção ativa e passiva em emendas parlamentares destinadas ao Hospital de Santa Cruz/RS.

O Supremo Tribunal Federal (STF) expediu 11 mandados de busca e apreensão e outros dois mandados de busca pessoal. Os agendes da PF estão atuando nas cidades do interior de Estrela, Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, Lajeado e na capital federal Brasília.

Além dos mandatos, a Justiça determinou que dois investigados se afastem do cargo e das funções públicas.