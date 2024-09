Onda de calor causou nova piora do ar em SP, mas fim de semana terá queda nas temperaturas

A nova onda de calor dessa última semanalevou piorou novamente a qualidade do ar na cidade de São Paulo. Na quinta-feira, 26, bairros como o Capão Redondo, a Cidade Universitária, o Ibirapuera e Itaquera registravam uma qualidade “péssima”, colocando as regiões em estado de atenção, segundo dados da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

Das outras 13 regiões nas quais a companhia divide a capital, sete estavam com a qualidade do ar como "muito ruim", três registravam um ar "ruim" e apenas duas regiões estavam registradas como "moderadas". Não houveram regiões onde o ar classificado como "bom".

Com o passar do dia, os indicadores melhoraram, mas nenhuma região da capital chegou a ter a qualidade do ar registrada como boa.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu seis alertas de "perigo" para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país, a previsão é que o tempo na capital paulista passe a esfriar nos próximos dias, a partir desta sexta-feira, 27.

Se a temperatura máxima prevista para a quinta-feira era de 36°, na sexta deve se limitar aos 30°. Os próximos dias seguem a tendência de queda dos termômetros, com uma máxima de 20° no sábado e 26° no domingo.

O início da primavera e o clima seco haviam ascendido o alerta do governo do estado nesta semana. A Defesa Civil pontuou que, na quinta, a temperatura poderia chegar a 39°C, o que aumentaria o risco de incêndio no Estado.

“Como o tempo estará seco, os índices de URA (umidade relativa do ar) devem cair no período da tarde, aumentando o risco para incêndios florestais, exceto na faixa litorânea. Por conta desse cenário, o risco de incêndios é elevado e requer atenção especial em áreas de vegetação seca devido ao risco para queimadas ", escreveu a Defesa Civil no início da semana.