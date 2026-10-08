O que abre e o que fecha no feriado de 12 de outubro em SP?

12 de outubro: bancos e alguns serviços municipais terão alterações no funcionamento durante o feriado (Getty/Getty Images)
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Publicado em 8 de outubro de 2026 às 07h32.
Última atualização em 9 de outubro de 2026 às 08h50.
O feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira, 12 de outubro, vai alterar o funcionamento de diversos serviços em São Paulo e em outras partes do país.
A data é feriado nacional e também marca o Dia das Crianças. Na capital paulista, a Prefeitura divulgou horários especiais para equipamentos municipais, enquanto serviços essenciais seguem funcionando.
Veja o que abre e fecha durante o feriado:
Os hospitais, prontos-socorros e unidades de atendimento de emergência mantêm o funcionamento durante o feriado. Serviços que operam em regime de 24 horas também seguem atendendo normalmente.
Já unidades administrativas e equipamentos de atendimento ambulatorial podem ter alterações no expediente. A recomendação é consultar previamente a unidade antes de se deslocar.
Os parques municipais de São Paulo estarão abertos normalmente no feriado de 12 de outubro, seguindo os horários habituais de cada unidade. A programação inclui opções como os parques Ibirapuera, do Carmo, Aclimação e Guarapiranga.
Os horários específicos podem ser consultados no portal da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.
O funcionamento do comércio pode variar conforme o estabelecimento e as regras aplicadas ao setor. Os shoppings costumam manter as áreas de alimentação e lazer funcionando durante o feriado, enquanto as lojas podem adotar horários especiais.
Por causa do Dia das Crianças, a data também movimenta o comércio e concentra atividades especiais em centros de compras.
As agências bancárias fecham na segunda-feira, 12, por causa do feriado nacional. Serviços digitais, como aplicativos e internet banking, continuam disponíveis.
Pagamentos com vencimento no feriado seguem as regras bancárias para o próximo dia útil.
O feriado prolongado também deve aumentar o movimento nas principais rodovias de saída da capital. A situação é especialmente relevante para quem pretende viajar para o interior ou para o litoral paulista.
Na região da Rodovia Presidente Dutra, a expectativa é de grande movimento de peregrinos em direção a Aparecida. A concessionária prevê mais de 40 mil romeiros caminhando pela estrada durante o período das celebrações.
A operação de segurança inclui distribuição de coletes e faixas reflexivas, além de intervenções para proteger os pedestres em trechos considerados de maior risco.