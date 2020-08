O Brasil registra 709 novas mortes de covid-19 neste sábado

O Brasil registrou neste sábado 709 novos óbitos em decorrência da covid-19, causada pela pandemia do novo coronavírus, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 107.232, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Segundo país mais afetado pelo coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, o Brasil também contabilizou 41.576 novos casos da doença, atingindo um total de 3.317.096 infecções confirmadas.

O número diário de novos casos ficou abaixo do patamar de 50 mil registros como ocorreu na véspera.

Estado mais afetado pela doença no Brasil, São Paulo atingiu as marcas de 697.530 casos e 26.780 mortes.

Na sequência da lista por Estados divulgada pelo governo aparecem a Bahia, com 214.379 infecções e 4.338 mortes, e o Ceará, que registrou 197.381 casos e 8.129 óbitos.

Como o ministério toma como base o número de casos para elaborar a lista, o Rio de Janeiro ocupa o quarto lugar, com 190.614 infecções confirmadas. No entanto, o número de mortes no Rio é superior aos verificados nos dois Estados nordestinos, atingindo 14.526.

Ao todo, há 12 Estados e o Distrito Federal no grupo dos que contabilizaram mais de 100 mil casos de Covid-19 até o momento.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, o Brasil possui 2.404.272 pacientes recuperados da doença, além de 805.592 pessoas em acompanhamento. A taxa de letalidade da covid-19 no país é de 3,2%.